‘Intentaron dar un ‘agandalle’, hoy se acaba este atraco’, sentenció Samuel García

Luego del sorpresivo aumento en el cobro de tarifas en el transporte público en Nuevo León, el gobernador del Estado, Samuel García Sepúlveda, informó que se decomisará a los transportistas de las rutas que cobraron 15 pesos el pasaje desde el pasado miércoles.

García Sepúlveda ordenó, a través de un video difundido en redes sociales, que se le despojará del servicio a quienes cobraron las tarifas fuera de la ley y que la requisa implica retirarles el dinero que dispongan, los vehículos, la administración de la empresa y la gestión de los choferes.

“Vamos a renovar el transporte público de Nuevo León, vamos por nuevos camiones, con camiones verdaderamente a la altura y dignidad de los neoleoneses, acabo de mandar requisar a todas las líneas del transporte que cobren de manera ilegal e indebida 15 pesos.

“¿Qué es requisar? Es un acto administrativo donde simple y sencillamente el gobernador toma el control de la empresa, toma su caja, toma sus camiones, toma sus choferes y ahora daremos el servicio nosotros, hoy viernes se acaba este atraco a Nuevo León”, dijo el mandatario.

Asimismo, el gobernador aseguró tener información del número de choferes que han recurrido a actitudes agresivas con los usuarios por negarse a pagar la tarifa, por lo que se les abrirá una carpeta penal “por lo que están haciendo contra la gente de Nuevo León”, dijo.

Samuel García detalló que el gobierno ha suspendido la actividad de 31 camiones por prácticas indebidas y se han aplicado multas por 30 millones de pesos, “creyeron que como estoy ahorita enteramente enfocado en el agua me iban a dar un ‘agandalle’, pues quiero decirles que no va a ser así”, apuntó.

Aclaró que elementos del Instituto de Movilidad se encontraban “trabajando en la distribución del agua en las pipas y en llevar agua a la gente de Nuevo León, estos canallas, porque no tienen otro adjetivo, intentaron dar un ‘agandalle’, un abuso, ilegal de subir las rutas de 12 a 15 pesos.

“Aquellos que quisieron hacer un gane de subir tres pesos la tarifa, les va a salir 10 veces más caro haber golpeado al neolonés, porque con Nuevo León nadie se mete”, finalizó.

