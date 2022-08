Caso de Yolanda Martínez: ¿otro feminicidio en manos de la FGR?

Cansado de no ver avances en la investigación por la muerte de su hija Yolanda, Gerardo Martínez seguirá los pasos de la familia de Debanhi Susana Escobar y buscará el apoyo de la Fiscalía General de la República.

“No estoy conforme, por eso voy a solicitar que la FGR atraiga el caso”, aseguró Martínez después de una reunión en la Fiscalía Especializada en Feminicidios y Delitos Cometidos contra las Mujeres en la que estuvieron, además, Griselda Núñez, Fiscal Especializada en Feminicidios y Delitos contra las Mujeres de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León y el vicefiscal Luis Enrique Orozco.

“Están de acuerdo (en que solicite apoyo de la FGR), me estuvieron dando los puntos a seguir y es por medio de los abogados que así se hará. La petición se realizará inmediatamente; hoy o mañana se presentará la solicitud a la Fiscalía”, expresó el padre de Yolanda, quien desapareció el 31 de marzo y fue encontrada sin vida más de un mes después en un lote baldío de Juárez, Nuevo León.

Martínez indicó que ya hay algunos avances, pero no los suficientes.

“Ya hubo información sobre el vaso (que se encontró a un lado del cuerpo) y ahí está dentro de la carpeta, pero falta que lo suban a la plataforma para nosotros estudiar y solicitar que el caso lo lleve la FGR”, informó Martínez, “así lo van a pedir los abogados por medio de un escrito porque no me voy a quedar con el peritaje que tiene la Fiscalía de Nuevo León, (no me voy a quedar) con esta versión.

“Yo ocupo que se investigue y se hagan otro tipo de estudios para determinar si es la misma causa (de muerte) que dicen aquí o es otra y yo quedarme tranquilo”.

Las novedades en el caso son que no hay huellas dactilares en el vaso y tampoco se encontraron muestras de saliva.

Respecto al número celular aún no hay mucha información, aunque Martínez reconoció que ya lograron desbloquearlo.

“Todavía no se sabe nada porque es de prepago, no se sabe dónde lo adquirieron, creo que en una tienda de conveniencia por eso no hay nombre de propietario. Pero sí hay últimas llamadas y se pueden rastrear en las fechas antes del 31 de marzo cuando desapareció mi hija”.

El papá de Yolanda destacó que todavía no se determina cómo es que murió envenenada.

“Pero sí tenía una sustancia (fertilizante) en el cuerpo que ingirió o fue suministrada; de alguna manera se la hicieron tomar, pero dicen que no hay pruebas de que se le haya forzado, no hay pruebas de que la haya obligado un tercero. Por eso estoy pidiendo que el caso lo tome la Fiscalía General de la República”, reiteró.

Sospecha, que así como en el caso de Debanhi Susana, en el de su hija Yolanda podría también haber obstrucción de justicia.

“Pienso que sí porque hay mucho ´alargue´ de tiempo y eso inquieta a las víctimas. No es para menos porque hay muchas cuestiones e información de otras personas de que no avanzan las investigaciones entonces la desconfianza está totalmente”.

Igual que sucede con Mario Escobar, papá de Debanhi Susana, Martínez indicó que ya es demasiado tiempo.

“Me están dando largas, como que quieren dormir el caso y no seguirlo, eso es. Como les he manifestado quieren darle ´carpetazo´. Quieren que me canse... y sí se cansa uno, se agota por el tiempo y en lo económico.

“Pero ya habrá manera de seguir adelante. ¡Mataron a mi hija!, yo no puedo detenerme. Me arrancaron parte de mi sangre y no me puedo quedar callado”.