Mariana Rodríguez, un activo importante para Movimiento Ciudadano: Dante Delgado

Para Dante Delgado, coordinador nacional de Movimiento Ciudadano, Mariana Rodríguez es uno de los “principales activos” del partido, por su carisma, trabajo y porque los jóvenes la reconocen como tal.

“Mariana es una joven que tiene un carisma excepcional, en todos los lugares en los que asistimos nos dicen los jóvenes y las mujeres que le mandan un saludo, que la quieren invitar a que asista a los actos de Movimiento Ciudadano y la verdad le he dado sus saludos, pero no le he pedido que asista a los actos”, señaló Delgado.

Delgado participó en el cierre del Encuentro Nacional de Diputadas y Diputados a nivel federal y local de Movimiento Ciudadano.

Afirmó que Rodríguez, quien es la titula de AMAR a Nuevo León, está desarrollando un papel fundamental y los jóvenes del partido la ven como un referente.

“Sobre todo por la forma en que se expresa hacia ese sector (la juventud) y recordando que es la juventud la que se impone y hace escuchar su voz”, indicó.

Encuestas primarias perfilan a Rodríguez para una senaduría. Sin embargo, Delgado no especificó si la esposa del gobernador contendrá por algún cargo de elección popular en 2024, pero destacó que sí desean su presencia en próximos eventos de MC.

“Hoy sí le quiero pedir, a nombre de los Jóvenes en Movimiento, nos haga el favor en la próxima Convención Nacional para la renovación de los órganos de dirección de Jóvenes en Movimiento los días 23 y 24 de septiembre, que Mariana Rodríguez pueda hablar como joven, con los jóvenes de Movimiento Ciudadano que la respetan, que la reconocen y que la admiran como uno de los más importantes activos de Movimiento Ciudadano”.

Delgado expresó que es una mujer que sabe comunicarse con las nuevas generaciones.

“Es ejemplar, comprometida y que en lo personal tiene mi respeto y admiración”, afirmó el político.