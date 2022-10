Pedro Arce queda el frente de la Fiscalía de Nuevo León

Pedro Arce, quien hasta hoy desempeñaba el puesto de vicefiscal jurídico, será encargado de despacho, tras la renuncia de Gustavo Adolfo Guerrero Gutiérrez como fiscal de Justicia de Nuevo León, informó la dependencia.

“Se informa a la comunidad que el día de hoy el licenciado Gustavo Adolfo Guerrero Gutiérrez presentó ante el honorable Congreso del Estado su renuncia como fiscal general de Justicia del estado de Nuevo León, la cual deberá ser aprobada por esa Soberanía en los términos de las leyes aplicables”, indica un comunicado de la Fiscalía de Nuevo León.

En el período de tiempo necesario para que se realice el procedimiento constitucional para la designación del o de la nueva fiscal general, añadió la dependencia, se ha designado al licenciado Pedro José Arce Jardón, vicefiscal jurídico, como encargado del despacho.

“Quienes formamos parte de la Fiscalía General de Justicia del Estado deseamos la mejor de las suertes al licenciado Guerrero Gutiérrez en sus nuevos proyectos y reiteramos a la sociedad de Nuevo León nuestro compromiso en el cumplimiento de las atribuciones que corresponden a la procuración de justicia”.

Te puede interesar:

La mañana de este miércoles Carlos De la Fuente, coordinador del Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional, dijo en entrevista que el Congreso daría celeridad al proceso.

“Vamos a ver en la Comisión de Justicia este asunto, se tiene que recibir en cartera, se manda a la Comisión de Justicia en carácter de urgente, sesiona la Comisión de Justicia, se acepta la renuncia y se pasa al Pleno para que se acepte de manera inmediata la renuncia del fiscal”, explicó De la Fuente.

El legislador señaló que la rapidez de este proceso también les permitirá lanzar, a la brevedad, una convocatoria.

Aunque se ha especulado que Adrián de la Garza, exprocurador de Justicia de Nuevo León, sería el indicado para el puesto, De la Fuente indicó que es preferible que sea una nueva persona.

“Yo creo que debería ser para un nuevo fiscal ya que es un proceso de terminación e inicio”.

Sobre el tiempo que llevaría la designación de un nuevo funcionaro, el diputado expresó que aún desconoce esos términos.

“No he revisado los tiempos, no sé cuánto haya que estar en la convocatoria y para ver quiénes serán los candidatos”, explicó, “pero yo esperaría que a la brevedad estemos iniciando para no dejar acéfala una posición tan importante como es la Fiscalía de Nuevo León”.

El diputado Carlos De la Fuente indicó que la designación de un nuevo fiscal debe ser rápida. Foto: Martín Fuentes

Reconoció que la dependencia ha tenido temas polémicos, sobre todo este año.

“Porque es donde caen las investigaciones y más en hechos lamentables y de una gran opinión pública. Ahí es donde luego queremos evaluar mediáticamente. Yo veo un excelente resultado, primero porque (Guerrero) fue el primer fiscal general independiente, ya no dependía del gobernador”.

Calificó como “un gran avance” que Guerrero haya sido el primer fiscal independiente.

PRI propone reconocimiento a Guerrero

Heriberto Treviño Cantú, coordinador del Grupo Legislativo del PRI, anunció que promoverá un Espacio Solemne para reconocer la trayectoria de Gustavo Adolfo Guerrero Gutiérrez tras renunciar al cargo de fiscal general de Justicia en la entidad.

El líder de la bancada del PRI manifestó que respeta la decisión tomada por ahora el ex funcionario quien, siempre ha sido un hombre comprometido con el Estado de Derecho y la justicia además de que pasará a la historia por haber sido el primer fiscal autónomo de Nuevo León.

“Vamos a proponer un punto de acuerdo para hacer un reconocimiento al fiscal por esa gran labor de más de 40 años de servicio para nuestro estado, es una persona a la que conozco y merece todo mi respeto”, dijo Treviño Cantú.

Señaló que la renuncia es una decisión propia, muy respetable como la de cualquier servidor público.

Heriberto Treviño, coordinador de la bancada priísta en Congreso, propone que se haga homenaje a la trayectoria de ex fiscal. Foto: Cortesía PRI

“Los motivos ya los menciona él, que es por su jubilación y son muy respetados, reitero ese gran reconocimiento por la gran labor que realizó para nuestro estado y es una persona de la cual nosotros nos sentimos orgullosos como neoloneses por tanto trabajo, tanto esfuerzo y tanta dedicación que ha hecho”, detalló Treviño Cantú.

El líder de la bancada del PRI destacó que el desempeño de Guerrero Gutiérrez fue ejemplar, porque impulsó y modernizó la procuración de justicia.

“Acercó la Fiscalía a las víctimas con el sistema de denuncia en línea, al tiempo que contribuyó a combatir los delitos, en coordinación con otras autoridades en materia de seguridad”.

¿Quién es Pedro Arce?

A partir de este 5 de octubre Pedro José Arce Jardón es el encargado de despacho en la Fiscalía de Justicia de Nuevo León, tras la renuncia de Gustavo Adolfo Guerrero Gutiérrez.

Estos son algunos de los datos más importantes de su trayectoria.

Nombre: Pedro José Arce Jardón

Fecha de nacimiento: 3 de febrero de 1977

Edad: 45 años

Lugar de nacimiento: Monterrey, NL

Estudios

Primaria y secundaria Instituto Anglia, S.C.

Preparatoria: Universidad de Monterrey.

Licenciatura en Derecho y Ciencias Sociales: Universidad Autónoma de Nuevo León.

Maestría en Derecho de Amparo: Universidad Autónoma de Nuevo León.

Experiencia profesional

Gobierno de Nuevo León /Procuraduría General de Justicia

Diciembre 2003-Octubre 2007

Director de Orientación Social de la Subprocuraduría Jurídica.

Octubre 2007-Noviembre 2009

Director de Agentes del Ministerio Público Adscritos a Juzgados.

Noviembre 2009-Diciembre 2011

Director de Agentes del Ministerio Público en Asuntos Viales.

Enero 2012-Abril 2014

Director general del Sistema Penal Acusatorio.

Abril 2014-Febrero 2015

Director general de la Fiscalía Regional Sur.

Febrero 2015-Octubre 2015

Subprocurador del Ministerio Público

Octubre 2015-Junio 2016

Director general de la Fiscalía Regional Norte

Diciembre 2021-Octubre 2022

Vicefiscal Jurídico