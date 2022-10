El Gran Silencio prepara documental por sus 30 años de carrera

Será a través de la música y canciones que han creado a lo largo de tres décadas que El Gran Silencio contará su historia a través de un documental que ya se está grabando y girará alrededor del concierto que el grupo dará el 22 de octubre en el Festival Internacional Santa Lucía.

Los artistas se presentarán en el escenario principal del FISL en la Explanada de los Héroes a las 20:00 horas con entrada libre.

“Estamos preparando un documental de los 30 años de El Gran Silencio, de hecho va a girar en torno a este concierto porque vamos a contar la historia con las canciones, nos vamos a ir desde nuestro primer ´demito´ hasta el último disco”, dijo Cano Hernández.

El músico indicó que esta es la forma más chida de contar su historia.

“Todo el documental va a girar en torno a este concierto; el documental se empezó a trabajar desde hace una semana Macario (Ramírez, director), ya entrevistó a personalidades de la música que han estado muy cerca de El Gran Silencio porque en nuestra historia ha sido un montón de gente que nos ha ayudado y nos ha dado desde un consejo hasta una invitación a tocar”.

Cano añadió que la idea es que los fans tengan acceso a este material por lo que una vez finalizado planean estrenarlo en alguna plataforma digital.

“Lo principal es hacerlo para los fans, vamos a buscar la manera de que esté al alcance de ellos y después nos interesa buscar una plataforma importante”, expresó Cano. “Se está trabajando con toda la mano, muy profesional”.

La idea, añadió el artista, es terminarlo en diciembre.

“Pero es una idea, nada más. Hay muchas cosas qué contar, pero queremos hacerlo lo más compacto posible”.

La única manera de que El Gran Silencio pueda contar su historia, añadió Cano, es a través de la música.

“Hay un montón de anécdotas que nos gustaría platicar y tenemos montón de material bastante importante interesante, sobre todos los viajes”.

Desafortunadamente muchas de esas anécdotas no las pueden compartir porque no tienen evidencia en video, como durante su viaje a Japón.

“No nos tocó grabar, había celulares sin camara, no tenemos nada grabado de Japón, todavía no estaba muy fuerte el internet, no hay mucho material en el que conste lo chido que nos fue”, expresó.

Durante la conferencia de prensa para anunciar su concierto del 22 de octubre en el FISL, también estuvieron Wiwa Flores y Tony Hernández, quienes coincidieron que será un espectáculo inolvidable.

“Vamos a hacer música desde que tocábamos con botes y cajas de cartón hasta lo más ecléctico, como dicen ahora”, señaló Tony.

Señaló que su vigencia tiene mucho qué ver con que no persiguen la fama y saben hacer de todo.

“Somos muy de familia, somos gente que sabemos moler el nixtamal, pero también sabemos hacer crepas. Sabemos de todo, picar piedra, echar una placa, somos gente muy tesonera y eso nos ha ayudado muchísimo a mantenernos siempre firmes. Y la gente que ha perdido la perspectiva se va y regresamos nosotros con más fuerza, siempre pensando en más”, explicó Tony.