Nuevo fiscal de NL: Congreso está incurriendo en ilegalidades y omisiones, afirman diputadas de MC

La Comisión sesionó este lunes y se informó sobre los cambios que ya no se deberían hacer a la convocatoria. Foto: Martín Fuentes

Con las decisiones tomadas por algunos miembros de la Comisión Anticorrupción la selección del nuevo fiscal de justicia de Nuevo León cada vez está más sucia, enlodada y pone muy en duda a la persona que, al final de cuentas, pueda ser designada para este cargo, dijo Sandra Pámanes, diputada de Movimiento Ciudadano.

Y es que el proceso para elegir a quien ocupará la titularidad de la Fiscalía General de Justicia del Estado cada día enfrenta novedades. La de este lunes fue que el acta de no antecedentes penales ya no será necesaria para quienes ya se inscribieron y podrán continuar con el proceso sin ningún problema.

De acuerdo al diputado panista Jesús Gómez, presidente de la Comisión Anticorrupción, el documento no será necesario. Con esto se modifican las bases de la convocatoria la cual establecía que toda la papelería solicitada era indispensable para quien quisiera ser fiscal.

Tanto Pámanes como Iraís Reyes, también militante de MC, dijeron desconocer en qué momento se decidió modificar los requerimientos. Y durante la sesión del Comité reclamaron al presidente.

“Lo que vimos fue una violación, de nueva cuenta, al procedimiento para la selección del fiscal. Para empezar, fuimos citados a ver un documento que envió el Comité de Selección y dentro de la comisión se nos dio a aprobar un asunto que no tenía nada qué ver con esto”, explicó, “en segundo lugar, el Comité de Selección ni siquiera está requiriendo la carta de no antecedentes penales. Simplemente dijo que el Congreso decidiera. En pocas palabras fuimos convocados para algo que no venía en el orden del día”.

Reyes añadió que se le requirió para un tema que no se votó durante la sesión.

“Se está violando el proceso legislativo; nosotras, lo que hemos querido siempre, es estar apegadas a la legalidad, que se cumpla con las formalidades del proceso, que las personas que aspiren a ser fiscales sean evaluados y evaluadas con criterios técnicos y elegir a la persona idónea para este cargo”.

En opinión de Reyes, se sigue manchando el proceso.

“Y es en su perjuicio porque mañana les van a llegar más amparos, va a extender los amparos que ya están y se va a seguir probando que el Congreso está incurriendo en ilegalidades y omisiones”, aseguró la diputada emecista.

Pámanes indicó que el proceso correcto es que se les informara acerca de las personas que hayan solicitado su inscripción en base a la convocatoria que se expidió por el Pleno del Congreso.

“Esto lo hace el Comité de Selección: nos informa y al mismo tiempo esta comisión tiene que prevenir aquellas personas a las que les haga falta algún recurso o alguno de los requisitos. Nosotros tener conocimiento de eso y simplemente hasta ahí”, explicó.

Dentro del documento que presenta el Comité de Selección, añadió la legisladora, argumenta algunas cosas como la situación de los amparos que hay de por medio y el documento que forma parte de los requisitos que es la carta de no antecedentes penales.

“Nosotros hasta ahí era lo único que teníamos de conocimiento y eso era lo que contenía el orden del día que hoy se sometió a nuestra consideración al ser convocados de manera urgente; hasta ahí era lo único que ibamos a analizar.

“De forma sorpresiva el presidente de la comisión, como es su gusto y, de una manera autoritaria, presenta un documento que modifica los requisitos (para ser fiscal)”, explicó. “Nosotros ¡no podemos modificar unos requisitos que ya fueron aprobados!, no por nosotros como comisión, sino que nosotros propusimos al Pleno esta convocatoria y no podemos hacerle modificaciones porque ya se expidió y ya fue del conocimiento de todos y sobre la cual muchas personas están participando”.

Pámanes aseguró que no hay facultades de la Comisión Anticorrupción para estar modificando los requisitos que ya fueron aprobados por el Pleno del Congreso.

“Ahí hay otro vicio, ahora ni siquiera se establece como una propuesta para pedir modificaciones al Pleno, sino que ya se da por un hecho y solamente se dan instrucciones a la Oficialía Mayor para que ahora sí digan simplemente que quien no tenga carta de no antecedentes penales pues no hay ningún problema, lo damos por hecho que pueden seguir participando dentro del proceso”, señaló.

Lamentablemente, añadió, lejos de intentar con todas estas cosas favorecer a su favorito o favorita lo único que hacen es empantanar más este proceso.

“Enlodarlo, ensuciar todo y poner muy en duda a la persona que al final de cuentas pueda ser designada para este cargo”, expresó Pámanes.