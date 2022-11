Los osos siempre vuelven a su lugar de origen, advierte director de Parques y Vida Silvestre de Nuevo León

De nada sirve traslocar a los osos que invaden las zonas residenciales del área metropolitana de Monterrey porque, invariablemente, siempre regresan a su lugar de origen, por lo que la mejor opción para evitar que los animales sigan llegando a las casas, es hacerles saber que no son bienvenidos, señaló Edgar David Acosta, director de Parques y Vida Silvestre.

“En lo que vamos del 2022 se han traslocado 14 ejemplares; algunos de estos, por motivos de seguridad, han tenido que ser ubicados en alguna otra región en consenso que existe con PROFEPA para decidir el mejor lugar al que deban ser llevados”, indicó.

Sin embargo, Acosta, explicó que la experiencia les indica que, de alguna forma, siempre regresan.

“En los ejemplares a los que han instalado los collares satelitales hoy nos arrojan información de que siempre, independientemehte de la distancia donde los dejamos, vuelven a llegar al mismo lugar”, indicó el titular de Parques y Vida Silvestre.

Acosta señaló que aunque 14 osos han sido llevados a otras zonas, la cantidad no se compara con las de 2015, con 42 ejemplares y 2016 con 30.

“Hoy, la estrategia es buscar métodos adversivos, hacerle saber al ejemplar que no es bien recibido, más que traslocarlo porque lo más probable es que si los movemos de hábitat los estamos exponiendo a peleas y a muerte”.

No son tantos

Acosta indicó que pese a que este año el avistamiento de osos aumentó esto no significa que el número de animales se haya incrementado.

“Aparentemente tenemos una mayor cantidad de avistamientos en la periferia de las ciudades y los municipios de la montaña, sin embargo, muchos de estos avistamientos son repetidos”, explicó Acosta, “las redes sociales contribuyen a replicar las imágenes de los ejemplares; hoy por hoy vemos una cantidad importante, así lo dicen las redes, nos dice la nota, pero no necesariamente significa que sea el año en que tuvieramos más osos”.

Simple y sencillamente, añadió, hoy la gente está más comunicada.

“Tenemos el acceso a la información, a videos que ni siquiera son en tiempo del día correcto; otros tantos ni siquiera corresponden a esta comunidad”.

Los conflictos de los osos negros con la sociedad, añadió, no son exclusivos de Monterrey y su área metropolitana.

“Así lo demuestran los estudios y las reuniones con los expertos en este tema en todo el mundo. Estos ejemplares de la vida silvestre van a seguir conviviendo con nosotros, la respuesta no es necesariamente removerlos sino buscar la manera de decirles que no son bienvenidos; no podemos tomar otras acciones”, aseguró el funcionario.

Acosta indicó que se está analizando una estrategia para penalizar a quienes alimenten a la fauna silvestre, no únicamente a los osos.

“Hoy, la principal preocupación que tenemos, es que la ciudadanía no los alimente, que no los vea como animales domésticos. Estamos buscando la manera de poder sancionar a aquellas personas que sean sorprendidas alimentando a la vida silvestre, no nada más a los osos”.

Buscarán, dijo Acosta, convenios con los municipios, con los fraccionamientos y sociedades de colonos para poder solicitar que sea mejor llevado a cabo el uso de la basura.

“También utilizar comederos anti osos, e insisto no alimentar a los ejemplares, pido que apreciemos la belleza de los ejemplares y mantengamos la vida silvestre, salvaje”, expresó Acosta.