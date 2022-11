¿Es posible un día sin auto en Monterrey?, “Yo decidí” que sí

¿Será posible vivir un día sin auto en Monterrey? Es muy fácil y probable, basta con que los conductores digan “Yo decidí”... y así de sencilla es la campaña piloto del mismo nombre implementada por la Canaco Servytur que empezó a funcionar a partir de este jueves 10 de noviembre.

El organismo, preocupado por los altos niveles de contaminación que se viven en la Ciudad, decidió emprender un proyecto en el que los ciudadanos, de manera voluntaria, dejarán de usar su vehículo un día de la semana, de lunes a viernes.

“Es una alternativa para trasladarse a diario a sus actividades. Pedir apoyo a algún familiar o amigo... vecino, colega... o utilizar el transporte público o, especialmente, a adoptar la modalidad de carpool”, señaló Javier Arteaga Gutiérrez.

El presidente de la Canaco Monterrey añadió que esta es una forma para que un vehículo menos circule por la ciudad.

“Dejará de estar emitiendo gases en el medio ambiente. También se puede contribuir a disminuir el congestionamiento vial”, añadió Arteaga Gutiérrez.

Sergio Anguiano Ayala, director de la Canaco, explicó que para este programa piloto se recurrió a un sondeo entre ciudadanos de Monterrey, Guadalupe, San Pedro, Santa Catarina, San Nicolás, Apodaca y Escobedo.

“Hicimos una encuesta entre 3 mil 150 ciudadanos. La pregunta fue ¿Estaría dispuesto a participar o apoyar un programa voluntario donde se deje de utilizar el automóvil un día entre semana?, y los resultados fueron: el 40% respondió ´sí, a participar´, el 21% ´sí, a apoyar´.

“El 22% respondió que no estaría dispuesto a apoyar; el 12%, ´sí, pero no manejo´y el 5% no sabe”, detalló Anguiano Ayala.

En esta fase piloto Canaco Servytur espera que al menos 10 mil vehículos al mes dejen de circular, aproximadamente 2 mil por semana.

“Esta invitación no es solamente para los ciudadanos, cualquiera se puede sumar: escuelas, clubes, colonias, empresas y organismos empresariales”, añadió el director del organismo.

Fernando Pozas García, coordinador de Comisión de Medio Ambiente, advirtió que en el área metropolitana de Monterrey se presentan anualmente 2 mil 500 muertes por contaminación del aire, principalmente por partículas PM10.

“En Nuevo León el 44% de los casos de cáncer de pulmón son por la mala calidad del aire, según datos de la OMS”, informó Pozas García.

La manera en la que los ciudadanos podrán participar en este plan es sencilla, simplemente pueden acceder a la plataforma de internet www.yodecidi.com, agregar datos de la unidad y listo.

“Posteriormente pueden pasar aquí, a las oficinas de Canaco (Melchor Ocampo 411, centro de Monterrey) por su calca, la pegan en el auto y listo”, agregó Anguiano Ayala.

Sin embargo, más adelante se podrá recoger la calca en otros lugares, como las tiendas Merco.

El ejecutivo destacó que al no ser obligatorio, tampoco hay alguna responsabilidad de parte de los automovilistas.

“Es algo más que nada personal, cada quien puede usar su automóvil en caso de alguna emergencia”.

Este piloto empezó a funcionar desde este jueves; los interesados pueden ingresar a www.yodecidi.com Foto: Martín Fuentes

Los primeros en pegar las calcas de “Yo decidí” en sus vehículos fueron los ejecutivos que presidieron la rueda de prensa: Javier Arteaga Gutiérrez, Sergio Anguiano Ayala, Fernando Pozas García y Carlos Reyes Fernández, vicepresidente de Canaco Monterrey.

No hay vigencia de este proyecto, cada quien puede dejar de usar su auto, un día a la semana, durante un mes, un año, tres años.