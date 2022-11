Luis Donaldo Colosio Riojas confirma entrada a su gabinete de Brenda Sánchez y Agustín Basave

Luis Donaldo Colosio Riojas, alcalde de Monterrey, recurrió a las redes sociales para anunciar la incorporación de Brenda Sánchez y de Agustín Basave quienes en las próximas semanas se integrarán a la Secretaría de Desarrollo Urbano Sostenible y la Secretaría de Ayuntamiento, respectivamente.

“Desde el inicio de mi carrera en el servicio público entendí que hay dos pilares fundamentales para hacer un buen trabajo en la arena política mexicana: la cercanía y la colaboración. Ambos valores han sido una brújula para que esta administración, y en especial mi trabajo personal, cobren rumbo y eficacia.

“Un presidente municipal que no esté atento a la realidad de su gente y no logre la mejor integración de su equipo de trabajo no rendirá los mejores resultados, por buenas que sean sus intenciones”, publicó en Facebook.

El munícipe destacó que al cumplir el primer año dentro de esta administración, anunció que vendrían cambios en la integración de su gabinete.

“Precisamente porque creo en la mejora continua, fortalecida por la retroalimentación directa de la gente, así como nuestra propia evaluación de desempeño de manera constante y permanente. Fue así que, al platicar tanto con la secretaria Laura Ballesteros, como con la secretaria Lucía Riojas, llegamos a un acuerdo dentro de la madurez y el respeto, por un relevo institucional en cada área, de acuerdo a las necesidades directas de la ciudad.

“En ambos casos, ambas personas tienen mi respeto y gratitud por el tiempo de servicio que le han dedicado a esta ciudad, que lo hayan hecho sin miramientos y con una convicción ejemplares, optando incluso por cambiar de residencia por el afán de servir a Monterrey”.

Colosio Riojas anunció la incorporación de la diputada emecista Brenda Sánchez y de Agustín Basave a su gabinete.

“Ahora es el momento de dar pie a un nuevo ciclo en nuestra administración, tomando en cuenta siempre la retroalimentación de la ciudadanía y, en especial, siendo congruentes en nuestra labor permanente de profesionalizar el servicio público regiomontano”, explicó el alcalde. “Aquí es donde se debe de reconocer la urgencia de los temas por quien tiene el mejor pulso de la ciudad: la gente. Y de ahí que toda esta administración se vuelque por darle la eficiencia e inmediatez en el servicio que la urgencia de la ciudadanía demanda de su presidente municipal y toda su administración”.

Tras un año de trabajo, agregó, es el primero en levantar la mano y dejar claro que ya no cabe margen para el error o las curvas de aprendizaje o adaptación.

“Quien conoce la ciudad sabe trabajar con ella y es por ello que hoy me complace hacer oficial y darles la bienvenida a Brenda Sánchez y Agustín Basave, quienes en las próximas semanas se integrarán a la Secretaría de Desarrollo Urbano Sostenible y a la Secretaría de Ayuntamiento, respectivamente”.

Ambos son personas emanadas de la cultura del esfuerzo y la vocación por el servicio, de intachable integridad y de un profundo amor por esta ciudad y su gente, expresó Colosio Riojas.

“Ambos conocen su nicho, pero sobre todo, ambos saben que estarán sujetos al mismo estándar de exigencia y calidad que la gente de Monterrey exige a todos sus servidores públicos, empezando por su presidente municipal. A ambos les deseamos el mejor de los éxitos y les damos la bienvenida a este gran equipo”, añadió el munícipe.