Samuel García asegura: “No me van a doblar”

Después de que el Pleno del Congreso local aprobó una reforma a la Ley de Participación Ciudadana la cual sometería al gobernador al proceso de revocación de mandato, Samuel García dijo que “no me van a doblar”.

El mandatario también hizo un llamado a las organizaciones de la sociedad civil para que se sumen y participen convocando a las autoridades de los tres niveles de gobierno y exista la apertura en resolver los temas de interés en el estado.

“Hace un año le ofrecí a Nuevo León sacar a la vieja política, mi campaña se basó en sacar a la vieja política de Nuevo León que tanto daño nos hace; 800 mil neoloneses votaron por un servidor para sacar a la vieja política de Nuevo León.

“Hoy el Congreso está enojado porque me quieren imponer al fiscal de la vieja política (Adrián De la Garza), pues discúlpenme en serio, no me van a doblar porque no voy a traicionar a las 800 mil personas que votaron para sacar esa gente”, aseguró García.

El mandatario estatal agregó que está trabajando en la construcción de la unidad y reiteró, durante su participación en el foro Gobernador, ¿cómo vamos?, que no permitirá que los órganos de impartición de justicia sean vulnerados por la vieja política.

“Pidan participar en las mesas de presupuesto, pidan mesas de diálogo, convoquen, busquen que el diputado, que el secretario y el gobernador estemos con la ciudadanía abriendo los temas”, expresó el emecista, “ya no queremos mesas, ya no queremos obscuridad, ya no queremos acuerdos en lo obscurito”.

Indicó que él es el primero en ir a establecer diálogo.

“No enviar a un secretario, ir como gobernador al diálogo, a la apertura, al debate y a buscar que haya soluciones”, dijo.

Cambia la seguridad

García destacó que en materia de seguridad, se replanteó la estrategia para evitar que la delincuencia entre a la entidad.

La pasada administración, señaló el gobernador, tenía a los elementos de la mejor policía estatal del país cuidando a funcionarios, edificios y plazas comerciales, desprotegiendo así la seguridad de la ciudadanía.

En el ámbito de movilidad, el gobernador indicó que dentro del Plan Estatal se establece el reordenamiento del Transporte Público con el pago por Kilómetro, lo que brindará mejor servicio a los sectores más alejados del área Metropolitana con la adquisición de mil 600 camiones, además de la construcción de las Líneas 4, 5 y 6 del Metro

Con esto, se busca reducir el tiempo promedio de viaje diario de una hora y 45 minutos a poco menos de 50 minutos.