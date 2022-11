Samuel “palomea” seguridad en Puente Colombia

Samuel García aseguró que el tema de seguridad en Nuevo León está “palomeado” y presumió cero índices delictivos en Colombia.

El gobernador participó este jueves en los foro y diálogos Alacero Summit 2022. Frente a empresarios de la industria siderúrgica destacó que el Puente Colombia es un lugar seguro.

“(En Colombia) No hay vivienda, no hay delitos, ahí no hay drogas, no hay indocumentados. Estamos haciendo lo primero, seguridad, destacamento del ejército, de Guardia Nacional, Policía Estatal, Fiscalía, blindando el norte de Nuevo León y blindando todo el Estado en materia de seguridad”,dijo García.

Lo primero que pide un inversionista, añadió, es seguridad.

“Primer ´palomeo´, nadie va a un estado inseguro”, dijo.

El mandatario añadió que la frontera Nuevo León-Estados Unidos es de las más seguras.

“Es un pedazo de tierra virgen, que ya cuenta con permisos, que ya cuenta con decretos y que ya echamos a andar toda la infraestructura para crear la mejor, más segura y eficiente frontera de México con Estados Unidos”.

Nuevo León, parte del boom siderúrgico

En el auge del sector siderúrgico de América Latina, Nuevo León forma parte fundamental de su crecimiento, señaló García.

El mandatario dijo que América Latina es el área de las oportunidades, en donde Nuevo León es parte total de esas coyunturas.

“El sector siderúrgico genera más de 1.3 millones de empleos en América Latina, de los cuales la mitad se generan en México. Además, este segmento siderúrgico representa el 16 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), del cual Nuevo León contribuye con el 50 por ciento.

“Para Nuevo León este sector es fundamental en empleo, en servicios y en PIB; lo que se traduce a nivel nacional en 672 mil empleos y una inversión de más de 14 mil millones de dólares para el país, algo así como 280 mil millones de pesos”, explicó.

El gobernador añadió que existe una alianza entre el sector siderúrgico y el estado de Nuevo León, que se traduce en el combate a la crisis del agua.

Dijo que este sector es clave en la construcción del acueducto El Cuchillo II, proyecto de más de 15 mil millones de pesos y de una longitud de 114 kilómetros, que duplicará la capacidad de agua potable para Monterrey y garantizará el suministro de los próximos 12 años.

Además, la construcción de la Presa Libertad de 7 mil millones de pesos, que contará con la cortina más larga de América Latina.

“Con esa presa, con el ducto y otros proyectos de obra pública vamos a garantizar todo el tema hídrico de la región”, explicó.

Agregó que un punto esencial es la movilidad con la construcción de proyectos carreteros y reestructura del transporte público, con una inversión superior a los 102 mil millones de pesos destinados a obra pública.

Estos proyectos incluyen la construcción de tres nuevas líneas del Metro; la carretera Gloria-Colombia; la carretera Interserrana; el Periférico; y el tren suburbano que cruza toda la ciudad de García a Pesquería y que dará movilidad a 180 mil usuarios al día.

“Viene una infraestructura nunca antes vista, vamos a hacer en seis años lo que no se hizo en 30 años. Viene el boom del nearshoring, el boom del sector y el boom de América Latina, por eso Monterrey dice presente y será actor fundamental de Latinoamérica hacia el futuro, todo de manera sustentable”, destacó García.

Te puede interesar: Walmart te invita a su nueva tienda: Gómez Palacio Laguna

Finalmente, el gobernador enfatizó que Nuevo León es el motor económico de México.

“Nuevo León es grande por su gente y por su industria, y dentro de este componente el sector siderúrgico es de vital importancia para el desarrollo de la entidad y el país en general. Nuevo León está mejor que nunca, primer lugar en todos los indicadores económicos.

“En generación de empleos; en materia de formalidad con más registro patronal y seguridad social, lo que permite constituirse en el único estado del país con cobertura universal de salud; primer lugar en impuestos; inversión extranjera directa en donde uno de cada cinco dólares que llegan al país, se radica en Nuevo León”, indicó García.