NL destapó el éxodo de agua de México, advierten crisis de ‘refugiados ambientales’

La crisis de agua que se vive en la mayor parte del territorio nacional se agravará en los próximos años, con todo y las medidas que han tomado gobiernos estatales como el de Nuevo León que comenzó con el bombardeo de nubes y perforación de pozos en la entidad para recargar mantos acuíferos, luego de que padeciera una de las peores sequías en su historia en este 2022.

Especialistas de las principales universidades del país como la UNAM y La Salle, así como oenegés defensoras del medio ambiente advierten que estas acciones son meramente paliativas y no atienden el problema de fondo, pues aseguran que las presas del país presentan un estrés hídrico en los últimos años, problema que se agudizó con el incremento de concesiones a empresas transnacionales y la reducción del volumen de las cuerpos de agua en fechas recientes.

Jesús Enrique Castelán Crespo, especialista de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad La Salle, aseguró en entrevista con Publimetro que la disponibilidad de agua se redujo de forma drástica en los últimos diez años, por lo que casos como el de Nuevo León se multiplicarán en varias entidades a corto plazo, “mientras la demanda de agua siga de forma desproporcionada en las ciudades esto generará que a largo plazo nadie tenga agua. Lo que se tiene que hacer es cambiar la política hidráulica; se tiene promover planes para que los usuarios consuman menos agua y ajusten a la realidad”.

“Cada nueva fuente de abastecimiento de agua será más costosa y técnicamente más compleja en cualquier lugar del país, además de esto habrá más oposición de las comunidades para que cedan sus cuerpos de agua. La falta de agua provocará que existan refugiados ambientales, principalmente en las zonas rurales”, advirtió el académico.

Y es que si bien la temporada de huracanes y precipitaciones pluviales por esta temporada han minimizado las afectaciones que sufrieron varios estados por los periodos de estíaje, aún se encuentra 32% de superficie afectada por sequías, de acuerdo con el Monitor de Sequía de México, instrumento de la Comisión Nacional de Agua (Conagua).

La cuenca de Valle de México tampoco se salva del estrés hídrico, pues según el registro público de derechos de agua de la Conagua, hay una sobreexplotación del 300%, es decir, por cada cuatro litro que se extrae de los pozos, se infiltra uno. “Se están urbanizando las zonas de los acuíferos y eso impide que también se haga una recarga adecuada”, aseguró Jacobo Espinoza, agente de campo de Controla tu Gobierno, asociación civil.

“Trasvase es igual a dar un mejoral a alguien con cáncer”

José Luis Luege, extitular de Conagua aseguró a Publimetro, que el trasvase que se busca en Tamaulipas con Nuevo León será insuficiente para atender la crisis que viven los nuevoleoneses y coincidió que habrá una migración ambiental que se sumará a las que ya existen en cuestiones de política y sociales en todo el país, lo que detonará un problema mayor de abasto de este liquido.

“La importancia que tiene esta reunión en Egipto es por los acuerdos a nivel mundial que se firmen sobre la reducción de emisiones contaminantes y la generación de energías renovables, porque indudablemente los ciclos hidrológicos y huracanes son cada vez más violentos; la crisis de agua no solo es en Nuevo León, por ello se necesita una visión más adecuada y uso eficiente el agua. No se superó la crisis, hubieron fenómenos naturales muy fuertes de lluvias y hubo una recuperación de las presas. Los trasvases tampoco serán la solución que se viven este estado”, aseveró Luege Tamargo.

La organización internacional Greanpeace advirtió que la disputa por presas y pozos de agua en ciudades y zonas rurales en la República mexicana será una constante, como ya sucede en varios puntos del país y que ha ocasionado brotes de violencia por el control de este líquido.

La UNAM dio a conocer que 19 estados del país que sufren una situación grave por sequías y falta de agua.

“La crisis de agua en Monterrey no está resuelta, son únicamente medidas paliativas, como el racionar el agua, incluso hubo una declaratoria de emergencia con dos actividades en esta entidad; la primera de ellas fue revisar las concesiones de agua y que liberaran parte del volumen para reorientar el liquido a los habitantes, pero al día de hoy no sabemos cuántos convenios se firmaron; no podemos evaluar si estas acciones tuvieron un impacto”, dijo Jesús Enrique Castelán Crespo, especialista de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad La Salle.

“Traer agua de otras cuencas para una determinada zona que sufre sequía es como dar un mejoral a alguien que tiene cáncer”, reveló Jacobo Espinoza, agente de campo de Controla tu Gobierno, asociación civil.

“No podemos seguir con esta anarquía, otorgando permisos para explotación de agua donde no hay. La crisis de Nuevo León al respecto es una de las consecuencia: se demanda cada vez más agua, pero ya no hay”, aseguró AMLO en su conferencia matutina.

Asiste Samuel García a COP27 para hablar del cambio climático

El gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, viajó a Sharm El-Sheikh, Egipto, para participar durante esta semana en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático de 2022 (COP27), en donde dio a conocer la acciones que han tomado como autoridades para atender la crisis de agua que vivió el estado en este año, así como brindar soluciones en materia de medio ambiente.

