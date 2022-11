Ni abrazos ni balazos, que se aplique la ley: Benjamín Clariond

Para Benjamín Clariond, la violencia e inseguridad no son privativas de Nuevo León, sino que México entero está atrapado en esta situación.

El exalcalde de Monterrey y exdiputado indicó que, en efecto, hay un grave problema, pero nacional.

“El señor presidente dice que no hay masacres, pero las hay en todos lados. Dice: ´a las mujeres no las tocan´ y ¡n´ombre, las hacen pomada!, Pero repito, es a nivel nacional, el problema de la inseguridad es na-cio-nal”, expresó.

Y aunque hay quien dice que Nuevo León está mejor que otros estados, la verdad, añadió, es que ninguno (estado) debe estar mal.

“Consuelo de muchos, consuelo de Benjamines”, expresó en broma. “No se trata de consolarnos, ninguno tiene que estar mal; eso no se arregla con ´abrazos, no balazos´. Se arregla con el apego a las leyes, no necesariamente quiero decir que saquen pistolas y maten a todos”.

Afirmó que hace falta más, que se use el Derecho, la ley, que haya autoridad.

“La autoridad está para ejercerse; una ley no debe ser para que sea un libro que estè atrás de la credenza de la oficina del presidente, tiene que aplicarse la ley”, añadió Clariond.

Es por capacidad, no por equidad

Aunque se ha discutido que en la elección de los finalistas al puesto de fiscal general de justicia no hubo equidad de género y hasta el alcalde Luis Donaldo Colosio Riojas presentó, por el mismo tema, una Controversia Constitucional, Clariond, señaló que todo debe basarse en la capacidad.

“La equidad de género es muy importante, pero a final de cuentas debe ser por capacidad, no nada más por si vas al baño parado o sentado, tiene que ser por capacidad, sin menospreciar”, señaló.

Clariond indicó que el primer estado que tuvo a una presidenta de justicia fue Nuevo León con Teresa Herrera

“En el 96; ya llovió, poco, pero ya llovió. Cuando estuve de alcalde la Tesorera del Estado era Norita Livas, una eficientísima mujer. No es un problema de cuestión de género, es cuestión de capacidad”.

En el tema del distanciamiento entre 24 alcaldes de Nuevo León y el gobernador Samuel García, Clariond dijo que definitivamente el diálogo es importantísimo entre todos los actores políticos.

“Porque al final de cuentas los que perdemos somos los ciudadanos y eso no se debe de permitir. Si el diálogo se retrasa mucho nos va a afectar”, destacó, “yo creo que es un estira y afloja en cualquier gobierno; hay que concertar para un bien común, una concertación entre las diferentes fuerzas políticas”.

A su ver, César Garza, líder del movimiento Pacto Nuevo León por Municipios Fuertes y Unidos es una maravilla de persona, como alcalde y como ser humano.

“Lo conozco muy bien y creo que es un buen negociador y él y el señor gobernador deben, en conjunto, llegar al bien común”, añadió.