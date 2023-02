San Pedro investiga denuncia de chica que fue drogada en un antro; alcalde señala “no lo podemos permitir”

El alcalde de San Pedro, Miguel Treviño informó que ya se comenzó una investigación en contra de un antro, ubicado en el municipio, después de que una creadora de contenido denunció que el sábado una amiga suya fue drogada en el interior del establecimiento.

Florencia Guillot recurrió a su perfil de Facebook para revelar los hechos.

“Este sábado 4 de febrero del 2023 drogaron a una amiga en el antro, un grupo de amigas organizamos una despedida de soltera a otra amiga que se va casar. Nos reunimos en un hotel y luego nos fuimos a un antro a celebrarla, el antro que fuimos, voy a decir su nombre, es Toto”, expresó Guillot.

Narró que en algún momento de la noche la agasajada y otra chica fueron a recorrer el lugar, pero al notar que tardaban demasiado, las otras decidieron ir a buscarla.

El alcalde puso a disposición de la comunidad un número de teléfono para reportar este tipo de situaciones. Foto: Redes Sociales

Guillot indicó que la encontraron en otra barra, en la que se sirven shots.

“Encontramos a la novia en un cuarto dentro del antro, como una segunda barra. Ahí estaba platicando con un conocido suyo que le invitó un shot”, relató.

Sin embargo, se la llevaron de regreso a su mesa porque no vieron correcto que estuviera sola.

“Ese shot que ella se tomó fue el único que vi que se tomara fuera de lo que estábamos consumiendo porque en nuestra mesa nosotros estábamos consumiendo nuestra propia botella”.

Al regresar al hotel, agregó Guillot, la amiga comenzó a tener un ataque de ansiedad y un comportamiento extraño por lo que llamaron a sus padres, quienes la llevaron a un hospital.

“Le hicieron el examen de drogas y estas dos sustancias salieron positivas y estos fueron los resultados: la primera es una droga llamada bezodiacepinas, para calmar o sedar a una persona y el segundo fueron barbitúricos que actúa como sedante del sistema nervioso central y producen un amplio esquema de efectos de sedación suave, demencia total o euforia”, explicó la denunciante.

Guillot señaló que en alguien debe caer la responsabilidad.

“Si es con el gobernador, con la Fiscalía… o si es con el alcalde, pero necesitamos que se tomen cartas en el asunto”, expresó.

Tras divulgarse el video, el alcalde Miguel Treviño respondió a través de Twitter.

“Esto que sucede en todo México, no lo podemos permitir. Como padre de familia esta situación me duele y como presidente municipal te digo que en este municipio no lo vamos a tolerar. Le creemos a Florencia, las mujeres tienen derecho a divertirse sin que se le adultere su bebida”, expresó el munícipe sampetrino.

Las mujeres tienen derecho a divertirse sin miedo a que se les adultere una bebida.



Recuerda que no importa la hora, si te sientes insegura, estamos para protegerte.



🆘 81.89.88.2000 pic.twitter.com/q2BElJVrJC — Miguel B. Treviño (@miguelbtrevino) February 8, 2023

Treviño agregó que tendrán cero tolerancia para quienes pongan en riesgo esta situación.

“Y ya estamos en contacto con los implicados para investigar el caso y dar con los responsables”, añadió Treviño.