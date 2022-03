¿Cuál es el reto que enfrenta la Salud pública ante el incremento en consumo de drogas?

Luis Cresencio Sandoval, secretario de la Defensa Nacional, informó que las drogas sintéticas han desplazado a ‘drogas tradicionales’ como la marihuana o cocaína en México; siendo uno de los principales productos de venta y consumo a nivel nacional.

“Las drogas sintéticas tienen una tendencia al alza en su consumo, debido a su rápida adicción, un menor esfuerzo de producción y transporte, así como las ganancias son mayores para los grupos delictivos”, comentó el Secretario.

Este jueves, durante la conferencia de prensa matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, Sandoval dio a conocer resultados de las operaciones de las Fuerzas Armadas contra el narcotráfico, así como su intercepción o aseguramiento, tanto por vía terrestre, como por vía aérea o marítima.

Explicó que desde 2009 se detectó en México un incremento de laboratorios clandestinos para la elaboración de drogas sintéticas, principalmente metanfetaminas. Además, en 2012 empezó a registrarse una disminución en el cultivo de marihuana; esto, debido a la tolerancia social y legalización en Estados Unidos. “En comparativa, la marihuana ya no tiene la misma importancia para las organizaciones delictivas”, añadió.

El general advirtió que el promedio de vida de un consumidor de drogas sintéticas, a partir de su primera ingesta, es de entre 17 y 18 años. “Dependiendo también de la periodicidad con que haga esta situación y la cantidad de droga que ingrese a su cuerpo”, añadió.

Sandoval señaló que -mientras el nivel de adicción de la marihuana es leve, y tiene consecuencias como el deterioro en la memoria, concentración y coordinación; además de que la frecuencia cardíaca, daño pulmonar y riesgo de psicosis- las drogas sintéticas son más dañinas.

“Las metanfetaminas tienen un nivel de adicción elevado. Los daños que producen son estimulantes intensos de la actividad neurológica o física, incrementan la presión sanguínea y el pulso. Además, producen aumento en la sensibilidad al dolor, así como sensaciones de euforia, disminuyendo el apetito y el sueño. Provocan crisis convulsivas y elevan la temperatura del cuerpo a niveles peligrosos, que llevan al deceso del consumidor”.

Por otro lado, “el fentanilo tiene un nivel de adicción muy elevado”. Aún más que las metanfetaminas. “Aquí disminuye la sensibilidad al dolor, la disminución en la presión sanguínea, frecuencia cardiaca, respiración, asfixia y por consecuencia el fallecimiento. Normalmente así termina el que consume este tipo de enervante”, dijo el Secretario de Defensa.

Drogas sintéticas también afectan a las comunidades

El general explicó que para las sustancias para la fabricación de las drogas sintéticas -y las drogas mismas como el fentanilo (sedante), anfetaminas, metanfetaminas (estimulantes) y LCD (alucinógenos), provienen desde Asia y llegan a México vía marítima, ingresando principalmente por los puertos de Lázaro Cárdenas, Michoacán; Mazatlán, Sinaloa; y Manzanillo, Colima.

“No tenemos identificado en territorio nacional la elaboración o laboratorios para producir fentanilo. El fentanilo llega de Asia y aquí lo que se hace es producir las pastillas de fentanilo a través de estas máquinas tableteadoras”, comentó Sandoval.

En la presente administración se han decomisado 124 laboratorios de metanfetaminas y tres laboratorios de heroína. En los de metanfetaminas se han asegurado 24 mil 409 kilogramos, que corresponderían para poder producir 24.4 millones de dosis. En los tres laboratorios de heroína, se han incautado 9.8 kilogramos, que corresponderían a 492 mil dosis.

La mayoría de estos laboratorios se han asegurado en Sinaloa (54), Michoacán (19), Jalisco (14), Durango (13), Baja California (9), Guerrero (5), Sonora (4), Querétaro (2), Guanajuato (2), y Morelos, Puebla, Hidalgo, Estado de México y Colima, todos con 1.

Además, se han localizado laboratorios para su producción “en partes muy pobladas, que hasta ponen en riesgo a la población que vive ahí alrededor”. A la vez, estas drogas contaminan el aire, suelo, mantos freáticos, ríos, lagos, otras fuentes fluviales y todo lo que está alrededor donde se tienen establecidos los laboratorios, dañando también gravemente actividades agrícolas, ganaderas y pesqueras.

¿México está listo para la legalización de las drogas?

En su intervención, el presidente Andrés Manuel López Obrador explicó que hay un equipo interdisciplinario que está atendiendo todo lo relacionado con la posibilidad de permitir el uso de drogas no destructivas o con efectos leves, como es el caso de la marihuana. “Sin embargo, no hemos todavía alcanzado un acuerdo, no hay consenso al interior del gobierno, se está analizando esa posibilidad. No hay consenso porque sigue habiendo muchos daños, son dos lamentables daños”.

El presidente mencionó que su gobierno busca “que no aumente el consumo, por eso también tratamos estos asuntos así abiertamente”. Acusó que existen “series de Netflix” donde “hasta se pintan mundos color de rosa, bandas de delincuentes de narcotraficantes con actores, hombres, mujeres guapas, residencias, carros último modelo, alhajas, ropas de marca, poder, de cómo someten a autoridades. Pero no se conoce este otro que duele mucho, la destrucción, sobre todo a jóvenes, y estamos hablando de miles de fallecimientos”.

“No queremos más incremento al consumo de las drogas en la juventud y tenemos que buscar opciones, alternativas, a los jóvenes, que tengan oportunidades para ser felices de otra forma. También es por esto que tenemos mucha violencia. En nuestro país, 75% de los homicidios tienen que ver con este comercio”.

Los químicos para fabricar las drogas sintéticas y sus consecuencias al cuerpo humano

Entre las principales sustancias identificadas por el Gobierno de México, están:

Ácido fenilacético. Su uso común es para eliminar maleza y provoca alergias, insuficiencia renal crónica y problemas cardiovasculares.

Acetona. Se utiliza principalmente en la fabricación de plásticos, fibras y medicamentos. Provoca envenenamiento e intoxicación.

Ácido clorhídrico. Es común para limpiar impurezas de láminas de acero. Sus efectos son quemaduras, intoxicaciones, edema pulmonar y la muerte.

1-fenil-2-propanona. Su uso común es la fabricación de anfetamina y metanfetaminas. Los efectos son hemorragias cerebrales y discapacidad temporal.

Metilamina. Su uso común es la elaboración de aditivos de aceites lubricantes exclusivos y solventes. Entre los efectos se cuentan la irritación, daños en la piel y envenenamiento.

Tolueno. Se utiliza como disolvente para pinturas, protección para maderas y paneles. Entre sus efectos está la irritación de ojos, piel y vías respiratorias.

Sosa cáustica. Es común para la elaboración de detergentes, tejidos, explosivos y pinturas. Entre sus efectos está el dolor de cabeza intenso y envenenamiento.

Efedrina. Se usa para el tratamiento médico de rinitis, sinusitis y narcolepsia. Entre sus efectos están las crisis emocionales y el suicidio.

