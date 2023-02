Mariana reta a Samuel para que simule estar “embarazado” y el gobernador se las ve negras

Para que sienta lo que es estar “embarazado”, Mariana Rodríguez retó, a través del “Watermelon challenge” (reto de la sandía) a su esposo, el gobernador Samuel García, quien cargó una fruta, de aproximadamente siete kilos, simulando que espera un bebé.

En sus historias de Instagram, la titular de AMAR a Nuevo León pesa una sandía y luego se la coloca con cinta a su esposo debajo de la camiseta.

Rodríguez, muy divertida, observa cómo el gobernados batalla para caminar, para ponerse de pie y hasta para ponerse unos tenis y atarse las cintas.

“Se me va el aire”, expresó el gobernador, visiblemente agotado.

“¿Ya ves”?, responde ella.

Luego lo reta a intente subir a la camioneta y le advierte: “¡Cuidado con la bebé!”.

“¡Ándate paseando!”, expresa el gobernador cuando se da cuenta de lo difícil que es realizar actividades del día a día con un embarazo de casi nueve meses.

Se trata de un serie de videos en los que ella está disfrutando mientras su esposo se las ve negras, incluso hasta para levantarse de un sillón, mientrás está recostado escuchando música.

El domingo, la pareja anunció que ya empezó la cuenta regresiva para el nacimiento de su primera hija, Mariel.

“Pues en 3 semanas o menos conoceremos a Mariel… empieza la cuenta regresivaaaa”, escribió Rodríguez en Instagram, acompañando una foto en la que el gobernador muestra un mameluco y ella sostiene su vientre mientras toma una selfie.

La pareja dio a conocer el 29 de agosto de 2022 que estaban esperando un bebé y mostraron una ecografía.

“Baby on the way! Estamos felices de compartirles que pronto seremos tres. Tanto tiempo hemos esperado este momento y no lo podemos creer que ya está en nosotros un/a bebecito/a.

García realizò diferentes actividades cargando en su vientre al "bebé". Foto: Redes Sociales

“En estos dos años y medio hemos aprendido que los tiempos de Dios son perfectos, ni un día menos ni un día más”, escribió Rodríguez.

A esta revelación siguió el anuncio del sexo del bebé tres semanas más tarde y posteriormente la elección del nombre.

El gobernador había solicitado en redes sociales que le ayudaran a seleccionar el nombre de su bebé. Muchos votaron por Lluvia porque poco después del anunció del embarazo de Rodríguez llovió fuertemente en Monterrey.

El gobernador usò una sandía de alrededor de siete kilos para simular su embarazo. Foto: Redes Sociales

Por el mismo motivo y, en caso de que fuera niño, otros sugirieron Tlaloc, sin embargo, Mariana explicó que se decidió por Mariel, nombre formado por “Mari”, por ella y “el”, por Samuel.