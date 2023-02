Tesla todavía no llega a Nuevo León… ¡y ya generó división!

Todavía no se pone la primera piedra de la planta de Tesla en Santa Catarina, aunque el presidente dijo que aún no se sabía en qué municipio, y ya empezó una guerra entre el alcalde Jesús Nava y el ex presidente municipal Héctor Castillo, actual diputado federal.

Después de que Andrés Manuel López Obrador, confirmó que las negociaciones con el empresario Elon Musk llegaron a buen término, Nava recurrió a sus redes sociales para manifestar su satisfacción.

“Gracias a Dios, Santa Catarina ante los ojos del mundo. Tesla es un gran reto más que impulsa a la ciudad a mostrarle a la comunidad internacional de qué estamos hechos”, escribió el político emecista.

Agradeció al gobernador y al presidente de México y, sobre todo, a Elon Musk, la confianza.

Castillo asegura que el municipio se desarrolló gracias al trabajo panista. Foto: Redes Sociales

“Con trabajo duro demostraremos de qué somos capaces. Este es sólo un gran comienzo”.

Pero Nava no terminaba de celebrar cuando Castillo le “recordó” que Santa Catarina debe su crecimiento a los gobiernos del PAN.

“¡Bienvenida Tesla a Santa Catarina! Según cifras del actual alcalde, nuestro municipio tiene 10 años atrayendo más inversión que cualquier otro y no puedo estar más de acuerdo. Ha sido el resultado de los buenos gobiernos del PAN, de años de trabajar para la gente”, escribió el diputado panista en Twitter.

Pero su contraparte no se quedó con las ganas de responder.

“Diputado! Tesla representa 5 veces más la inversión de los últimos 10 años. Detuviste la inversión por 10 años, no trajiste el hospital, no trajiste Six Flags, no hay parque acuático, no hiciste una obra vial.

“Le vendiste el municipio al diputado Víctor Pérez y a toda su familia. Santa Catarina no es mío, ni tuyo ni de Víctor Pérez”, señaló Nava.

Castillo indicó que Tesla es una empresa que se instala en ciudades en las que hay infraestructura, oportunidades y desarrollo, atribuciones que el PAN logró.

“Santa Catarina los ha tenido en los años pasados, no en el poco tiempo que llevas de alcalde ´naranja´. No te cuelgues logros que no son tuyos, ¿o qué hiciste tú, Jesús Nava, para que se instalara la planta?

Según Nava, con su gobierno Santa Catarina se ha desarrollado. Foto: Redes Sociales

“Coincido en que Santa Catarina no es de nadie, pero la gente sabe identificar a los que cumplen su palabra y hacen su trabajo, y a los que no. Y te recuerdo que en eso de cumplir tu palabra ya la llevas de perder”.

Para cerrar, Castillo recordó a Nava que de sus “negocios” pronto iban a hablar.