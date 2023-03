Fiscalía catea motel Nueva Castilla tras reporte de allanamiento y robo

No obstante que el motel Nueva Castilla, donde fue encontrado el cuerpo de Debahni Escobar, está vigilado tanto en la parte trasera como delantera, un grupo de delincuentes lograron burlar a los elementos policiacos e ingresaron al inmueble para robar objetos como colchones y pantallas, reportó la Fiscalía de Justicia de Nuevo León.

Fueron los propios padres de Debahni quienes se percataron del robo al acudir, como cada mes, a dejar ofrendas en memoria de su hija.

“Vinimos a dejar veladoras y arreglar un poco aquí donde está la foto de nuestra hija y nos dimos cuenta de que las puertas de algunas habitaciones están abiertas… no sabemos quién, pero alguien entró y ya contaminó la escena”, dijo Mario Escobar en su momento.

Elementos de la Fiscalía realizaron un cateo en el motel como parte de actos de investigación inscritos en la carpeta de investigación, iniciada con motivo de recepción de un informe policial homologado del pasado febrero de 2023.

En ella denuncian actos de desmantelamiento y retiro de mobiliario ocurridos al interior de las instalaciones del inmueble.

La diligencia estuvo a cargo de agentes ministeriales de la Agencia Estatal de Investigaciones y personal del Instituto de Criminalística y Servicios Periciales de la Fiscalía General de Justicia del Estado.

“¿Qué están haciendo las autoridades?, ¡entiendan que son funcionarios públicos y por eso les pagan!”, expresó sumamente furioso Escobar en un video de su canal de YouTube cuando descubrió el allanamiento.

El papá de Debanhi señaló que para él y su esposa, Dolores Bazaldúa, fue una sorpresa llegar y darse cuenta de que algunas habitaciones del inmueble estaban abiertas.

“Venimos a ponerle una ofrenda a nuestra hija y nos topamos con esto. Lamentablemente nos encontramos con las habitaciones que, al parecer, fueron violentadas.

“Nos encontramos con habitaciones abiertas. Aquí estaban las autoridades locales y al parecer también autoridades federales tenían en resguardo (el inmueble)”, señaló el profesor.

“Hago esta denuncia pública… no sé por qué lo hicieron. Me comentan algunas personas que pasan por aquí que al parecer forzaron la puerta de atrás y entraron a robarse no sé si las teles”, explicó Escobar, “obviamente la gente que estaba adelante en el motel por la carretera a Laredo eran las únicas personas que estaban.

“Ahorita ya hay vigilancia en la parte de atrás, pero lamentablemente están las puertas abiertas… ahí se ven desde la (habitación) 130 hasta la 150… tomé unas fotos”.

Escobar reiteró que la Fiscalía local sigue fallando.

“Siguen haciendo estos actos dolosos, no sabemos con qué motivo; estamos muy molestos mi esposa y yo”, afirmó en tono cada vez más enérgico.

Bazaldúa reiteró que ignoran quién es el responsable ni cuál era su fin.

“Debe haber culpables, estamos en un proceso, acabamos de venir de México donde la FGR nos dio toda la seguridad que las cosas se iban a hacer bien, donde la Fiscalía de Nuevo León tenía en resguardo este motel donde fue asesinada, donde cometieron el feminicidio de Debanhi; no sabemos qué más habrá pasado o por qué lo hicieron”, intervino Escobar.