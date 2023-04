Se vislumbra buen panorama: Hay optimismo de no repetir crisis hídrica en el Estado

Aunque las lluvias registradas recientemente en Nuevo León fueron de gran beneficio, Agua y Drenaje de Monterrey advierte que no hay que malinterpretar la situación pues aunque no se prevé una nueva crisis hídrica la situación aún no está resuelta.

Juan Ignacio Barragán, director de la paraestatal, señaló durante el Nuevo León Informa que las presas se beneficiaron en mucho con las precipitaciones que se registraron casi durante toda la semana pasada.

Informó que los embalses La Boca y Cerro Prieto han logrado aumentar sus niveles sin que se registren bajas por extracción regular.

“No está resuelta la situación, que no se malinterprete, pero los resultados de esta semana han sido positivos”, indicó Barragán.

El funcionario destacó que de mantener esta tendencia el próximo verano será mucho más tranquilo que el del 2022.

Hasta el 12 de abril los niveles de las presas estaban de la siguiente manera:

Cerro Prieto: 13%

La Boca: 54.88%

El Cuchillo: 43.64%

En comparación del año pasado, en esta misma fecha, los embalses registran el doble y hasta cuatro veces más su nivel.

Incluso, destacó Barragán, al tener más lluvias pronosticadas para esta semana los niveles de las presas pudieran repuntar aún más. Señaló que Cerro Prieto podría alcanzar hasta el 15%

Las lluvias, explicó Barragán, ayudan a las acciones que está implementando el Gobierno de Nuevo León en materia hídrica.

La construcción del acueducto El Cuchillo II registra un avance global del 39%; Presa Libertad cuenta con un avance de 59.1%; la modulación de presiones ha permitido recuperar un caudal de 713 litros por segundo y el combate a fugas 303 litros por segundo.

Sin embargo, el director de AyD reiteró que por más obras que se hagan para llevar el agua a la ciudad sin lluvias nada sería posible.

“Por más que se está trabajando en el Cuchillo II, pozo, estimulación de nubes, todas esas acciones son insuficientes si no tenemos lluvias”, añadió.

Agua y Drenaje se mantiene optimista porque de acuerdo al pronóstico, los siguientes dos meses lloverá por encima del promedio.

“Tenemos (pronosticado) que en mayo lloverá un 14% por encima del promedio y en junio un 29% (por encima)... julio y agosto estarán por debajo 6% y 8%, respectivamente; en septiembre repunta”, informó, “eso nos hace estar optimistas, pero sin descuidar que no hemos salido de la crisis”.