Yo sé que algo está mal: Hermana de Bionce Amaya Cortez

La familia de Bionce Amaya Cortez, la joven estadunidense desaparecida en Nuevo León la noche del domingo, sospecha que algo malo pudo haberle sucedido porque ella jamás dejaba de reportarse con su madre, desde donde estuviera.

Ethna Amaya Cortez, hermana de la desaparecida, señaló que Bionce es una mujer muy cuidadosa.

“Ya el lunes teníamos un mal presentimiento; me duele que sus amigos no dicen nada porque comentan que la dejaron en un lugar, que no se acuerdan cómo andaba vestida…”, expresó Amaya Cortez.

Añadió que Bionce es una chica que se preocupa por sus amigos y estos no responden como se supone deberían.

“Ella siempre se cuida, por eso yo sé que algo está mal. Por favor, si saben algo ¡avisen!, cualquier información”, expresó Amaya Cortez con angustia.

Bionce fue vista por última vez el domingo, presuntamente en la misma área donde en febrero pasado desaparecieron tres mujeres: Dora Alicia Cervantes Sáenz y las hermanas Maritza Trinidad Pérez Ríos y Marina Pérez Ríos.

Amaya Cortez indicó que el domingo a las 01:00 horas Bionce envió un mensaje con un corazón a su mamá. La madre estaba dormida y no respondió sino hasta una hora más tarde, aunque el celular de la chica no recibió el mensaje.

La familia señala que lo extraño es que los amigos indican que la dejaron en un área de China, Nuevo León, aunque de acuerdo al GPS del celular de Bionce ella se encontraba en Montemorelos.

La Fiscalía de Nuevo León ya emitió un reporte por desaparición en la que se informa que ya se realiza un operativo por búsqueda de persona no localizada.

“En fecha 12 de abril de 2023, el agente del Ministerio Público Investigador adscrito al Grupo de Búsqueda Inmediata (Gebi) de esta Fiscalía recibe informe policial homologado, signado por oficiales de la SSPTyV de China, N.L. en el que reporta que reciben una llamada telefónica de una persona femenina que se comunica de Mission, Texas”, informó la Fiscalía.

En esa llamada se denuncia que la mujer no sabe nada de su familiar de nombre Bionce Amaya Cortez, quien es ciudadana mexicana con residencia en la referida localidad americana, y que la última vez fue vista en China, N.L.

“Al entrar en conocimiento de los actos descritos, la FGJNL ha ejercido las siguientes acciones:

Inicio de actos de investigación y búsqueda derivados de IPH.

Se avanza en el establecimiento de contacto con la persona denunciante para corroborar y ampliar información.

No obstante la ausencia de una denuncia formal, actos de investigación aportaron información para que detectives de la Agencia Estatal de Investigaciones asignados al Gebi realicen despliegue operativo (actualmente en desarrollo) en sectores determinados, para la búsqueda y localización de la persona reportada.

Se emite reporte de búsqueda por el Grupo Especializado en Búsqueda Inmediata”.