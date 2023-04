Bionce desaparece en carretera de Nuevo León; se emite reporte de búsqueda

La chica estaba de vacaciones de Semana Santa en Nuevo León; desde el domingo por la noche no se sabe nada de ella. Foto: Redes Sociales

La joven estadunidense Bionce Amaya Cortez fue reportada como desaparecida en la misma zona de Nuevo León donde hace más de un mes tres mujeres fueron vistas por última ocasión, el municipio de China.

A través de redes sociales la familia de la chica de 20 años, originaria de Mission, Texas lanzó un llamado de ayuda para tratar de localizarla.

“Por favor, si saben algo déjenme saber y mándemne mensaje. Llamen a este número 956 897 4673. Soy su hermana y la última vez que se comunicó con mi mamá fue la noche del domingo”, señala el mensaje publicado en el perfil de Facebook La Familia News y escrito por Ethna AC.

La hermana de Bionce indic que la chica tenía que haber regresado a Mission el lunes.

“Desde la noche del domingo no le entran las llamadas”, añade la publicación. “Sus amistades dicen que la dejaron en una calle oscura a la entrada de China, Nuevo León, México y que no podían ver el ´mueble´ en el que se iba a ir y que no recuerdan muy bien qué ropa tenía puesta”.

La ficha emitida en Estados Unidos informa que Bionce tiene el cabello negro, ojos café, pesa 126 libras o 57 kilos, mide 5.3 pies o 1.62 de estatura y la última vez que se le vio fue en China, Nuevo León.

Una de las últimas imágenes fotos de Bionce es del domingo cuando comió en el restaurante La Palma, ubicado en General Bravo, Nuevo León.

De acuerdo a información de diversos medios Bionce viajó a Nuevo León para pasar vacaciones de Semana Santa.

La última persona con la que tuvo contacto fue una amiga, cuya identidad no se ha revelado.

En esta misma área el sábado 25 de febrero fueron vistas por última vez Dora Alicia Cervantes Sáenz y las hermanas Maritza Trinidad Pérez Ríos y Marina Pérez Ríos.

Según las fichas de desaparición las tres se transportaban en una camioneta pick up Chevrolet Silverado, modelo 1996. El vehículo es color verde. Las tres son de nacionalidad mexicana, aunque dos de ellas residen en Texas.

Las mujeres se dedican a la venta de ropa y se trasladaban a Nuevo León para este efecto.