“Todavía creemos en la justicia y en el mundo”, Mario Escobar y Dolores Bazaldúa, a un año de haber encontrado el cuerpo de Debanhi

A 12 meses de la desaparición y feminicidio de Debanhi Escobar los resultados de la investigación no arrojan datos sustanciales para dar con el paradero del o los responsables y aunque durante este tiempo Mario Escobar y Dolores Bazaldúa han encontrado más piedras en el camino que soluciones, los padres de la joven aún creen en la justicia.

Este 21 de abril se cumple un año de que el cuerpo de la estudiante de leyes fue encontrado en una cisterna del motel Nueva Castilla, después de 13 días de haber desaparecido.

“Cada día la extrañamos más. Cada día es más difícil sobrellevar el dolor de no tenerla más aquí, con nosotros, pero también cada día crecen nuestras ganas de que llegue el momento en que se haga verdadera justicia”, señaló Escobar.

Desde el momento en que Debanhi desapareció, hasta ahora, los padres de la joven no han dejado, ni un minuto, de pensar en qué sucedió la madrugada del 9 de abril, de 2022.

“Pensamos una y otra vez en lo que pudo haber ocurrido, pero no llegamos a una conclusión de quién pudo ser capaz de hacerle daño”, expresó el profesor. “Este fue un año también de mucho aprendizaje, de saber que las leyes no son parejas, que siempre están inclinadas hacia un lado, que no es precisamente el de las víctimas”.

Aunque es una fecha dolorosa por todo lo que implica, Escobar señala que se confortan con recordar a Debanhi, tal como era: Alegre, inteligente y llena de vida y proyectos.

“Para mi esposa y para mí es difícil saber que no está. A veces, abro la puerta de su cuarto y espero verla ahí”, reveló. “Todo sigue igual, tal como ella lo dejó...”.

Bazaldúa indicó que sienten la presencia de Debanhi, la casa continúa impregnada de ella.

“Era una muchacha… pues como todas; le gustaba la vida, le gustaba vivir. En ocasiones pensamos en que, si tal vez hubiéramos sido de otra manera, a lo mejor no habría pasado lo que ocurrió, pero los muchachos de ahora son distintos a como fuimos nosotros…”, dijo la madre.

Recuerda a su hija con gran tristeza, pero especialmente con un gran amor.

“(La recuerdo) Como una gran muchacha”, expresó Bazaldúa, “en las mañanas desayunando sus hot cakes… la vida en familia. Siempre, muy temprano, ella se iba a sus clases, nosotros al trabajo.

“Después, llegando a la casa, compartiendo lo que hicimos durante el día; una vida muy normal, muy de familia… como cualquiera”.

Aunque el proceso judicial no avanza tan rápido como quisieran, saben que al final del camino van a lograr lo que tanto anhelan: Que se haga justicia para Debanhi.

“A ella le hubiera gustado que continuáramos con esta lucha, que buscáramos justicia”, señaló. “Era una chica preocupada por cómo estaban las cosas en el mundo, no le gustaban las injusticias, no solamente hacemos esto (seguir con el proceso) por nosotros, lo hacemos por ella”.

Bazaldúa expresó que, a pesar de lo difícil que ha sido el camino, continuarán hasta el final.

“Por Debanhi, por esa forma que tenía de ser, por ese rechazo a las injusticias es que todavía creemos en el mundo y en la justicia”, afirmó.

¿Cómo cree usted que hubiera sido Debanhi, como profesionista y como mujer?

“Como abogada hubiera sido excelente. Ella quería graduarse para combatir tanta injusticia… hubiera sido una gran abogada… pero hubiera sido un mejor ser humano”, expresó. Bazaldúa.