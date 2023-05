Vinculan a proceso a Martín “N” por feminicidio de Bionce Amaya Cortez

Al reanudar la audiencia por ampliación de término para resolver situación jurídica de Martín “N”, un juez encontró elementos suficientes para vincularlo a proceso por el feminicidio de Bionce Amaya Cortez, informó la Fiscalía de Justicia de Nuevo León.

Amaya Cortez fue reportada desaparecida después de Semana Santa tras acudir de vacaciones al municipio de China, al norte de Nuevo León.

“Con fundamento en las pruebas aportadas por la Fiscalía Especializada en Feminicidios y Delitos contra la Mujer, el juez consideró válidas las razones de género para establecer el delito de feminicidio y también la probable intervención del imputado y su conducta ejercida en los hechos investigados”, se informó.

Por lo anterior, añadió la Fiscalía, el juez dicta auto de vinculación a proceso en contra del imputado por el delito solicitado.

“Se impuso una medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, a cumplir en el Centro de Reinserción Social Estatal en el que actualmente permanece recluido”.

La Fiscalía añadió que se fija plazo de tres meses para cierre de investigación complementaria.

Martín “N” fue detenido el 14 de abril por su presunta responsabilidad en la desaparición y muerte de Bionce Amaya Cortez, quien acudió a vacacionar a Nuevo León.

La joven estadunidense fue reportada como desaparecida en la misma zona de Nuevo León donde hace casi tres meses tres mujeres fueron vistas por última ocasión, en el municipio de China.

“Desde la noche del domingo no le entran las llamadas. Sus amistades dicen que la dejaron en una calle oscura a la entrada de China, Nuevo León, México y que no podían ver el ´mueble´ en el que se iba a ir y que no recuerdan muy bien qué ropa tenía puesta”, reveló Ethna Amaya, hermana de Bionce.

Casi una semana más tarde el cuerpo de la joven fue encontrado en una propiedad de General Bravo.