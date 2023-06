Samuel: No negocio con capos, negocio con alcaldes

El conflicto entre Samuel García y los presidentes municipales que se negaron a dar permisos para la Línea 6 del Metro sigue candente y ahora el gobernador afirmó que él no negocia con capos sino con alcaldes.

Este viernes, en el arranque de la obra Triángulo Norte en la carretera a Colombia, García “echó la carne al asador” y llamó “gángsters” y “capos” a Zeferino Salgado y a Paco Cienfuegos quienes, presuntamente son el poder detrás de algunos alcaldes.

“Hay alcaldes que te dicen: ´No te doy el permiso, no quiero´. Y hay hay municipios pidiendo 40 años una línea del Metro, yo todavía ni nacía cuando se propuso una línea para ese municipio. Y hoy que les digo: ´Tengo la lana, tengo la autorización, vamos a darle´, te responden: ´No, es que Paco y Chefo no me dejan, compadre´”.

García señaló que en el “otro bando” (refiriéndose a algunos presidentes municipales) tienen que negociar con Chefo o con Paco.

“Ellos perdieron, la gente los quitó, no votó por ellos. ¿Por qué tiene que ir un gobernador a negociar con esos capos?, ¡ni madres!”, expresó.

Indicó que prevalece la mentalidad del cangrejo, ese tabú mexicano.

“No te pueden ver bien porque te jalan, no pueden ver a un gobernador superarse porque te estiran, te jalan las patas a que no logres tus proyectos. No voy a andar batallando con mentalidad mediocre; ¡con esa mentalidad aquí no!.

“Hay gente pensando en moches o en llevar dinero a Coahuila, ¡ni madres! Ahí está el Palacio (de gobierno), ahí está mi casa, tienen mi celular, mi Whatsapp.

“Pero que me busquen los alcaldes, no Paco ni Chefo, no esos gángsters que llevan 20 años pudriendo a nuestro estado”, expresó García.