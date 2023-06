“Me van a pelar los dientes” dice Glen Zambrano ante ataque de la “vieja política”

El Grupo Legislativo del PRI en el Congreso de Nuevo Léon calificó de indignante el que se involucre a Glen Zambrano, , dirigente y vocero de Movimiento Ciudadano en Nuevo León, en la investigación sobre dinero proveniente de fuentes ilícitas.

El GLPRI demandó a la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León realizar una investigación completa, exhaustiva e independiente. “Puesto que las empresas asociadas a Glen Zambrano y otras personas involucradas, deben ser investigadas a fondo y rendir cuentas por sus acciones. Ya que todos los servidores públicos deben de actuar con integridad y transparencia. Es hora de ponerse de pie y exigir un cambio real en el sistema político”.

Derivado de los hechos ocurridos el pasado 18 de mayo en Apodaca, N.L., donde perdiera la vida Roberto, un adolescente de 14 años utilizado como escudo humano por Ángel Ricardo “N”, quien fue agredido por disparos de arma de fuego que posteriormente le… — Fiscalía Nuevo León (@FiscaliaNL) June 6, 2023

“Exigimos que Glen Zambrano, renuncie de inmediato a su cargo partidista ya que es investigado”, señalan los priistas.

También se solicitó la destitución de Lorena Ahidee Treviño Pérez, coordinadora de la UIFE ya que debe dar una explicación clara de los cargos por los que se le investigan, “es momento de tomar medidas contundentes para erradicar por completo la corrupción en Nuevo León”.

Sin embargo, Zambrano ante estas acusaciones no se quedó callado y asegura que son “gente tan chafa” y acusa a la fiscalía de “Paco Cienfuegos” y señala al fiscal en funciones Pedro Arce, a quien relacionan con el ex alcalde de Guadalupe. Además dice que con la ley en la mano no le van a poder intimidar, callar, detener o amendrantar”. Asi lo dijo Glen Zambrano en uno de sus reels publicado en Instagram en el que concluye “me van a pelar los dientes”.

“Ahora soy narcotraficante, se los dije hace unos 10 días que me iban a buscar por dónde, la mafia que controla Nuevo León y ahorita están diciendo que estoy vinculado a narcos, qué gente tan chafa, siempre se van de más, ya lo habían hecho en campaña. Acaban de sacar un comunicado desde la Fiscalía General del Estado, donde dicen que una de las empresas mías en donde yo tuve participación, está metida con narcos que utilizan a niños de escudos humanos, pero esto muestra que no solo Paco y Chefo no son los únicos chafos. También Pedro Arce, el fiscal espurio, que ellos pusieron mientras no hay fiscal”, cuestionó.

Después de estas declaraciones, el gobernador del estado podría solicitar el cese y la remoción del fiscal Pedro Arce, cercano a lo que Zambrano señala “la mafia que controla al PRIAN”. Zambrano explica en otro video que durante el anterior gobierno estatal del Bronco, se crearon poderes locales que se repartieron Paco Cienfuegos y Chefo Salgado, “pero Samuel no permitió que esto continuara”.

“Esta lucha no es en vano, los viejos esquemas de corrupción de Peña Nieto y Medina ya están saliendo”, zanja Zambrano, al asegurar que los herederos de esta vieja política son Paco Cienfuegos y Chefo Salgado. Por eso, “hay que extirpar este cáncer”.

Nos informan que en este momento, ministeriales armados de la Fiscalía están tratando de ingresar a las instalaciones de la Torre Administrativa. — Samuel García (@samuel_garcias) June 7, 2023

En el mismo sentido, la diputada Sandra Pámanes salió en defensa del emecetista y pidió a la fiscalía que “cese la persecución de los funcionarios del gobierno y del nuevo Nuevo León”.