Eduardo Gaona, diputado de MC, denuncia extorsión de expareja, quien es familiar de César Garza

El diputado emecista Eduardo Gaona denunció públicamente a su expareja, quien es familiar de César Garza, alcalde de Apodaca, por actos de hostigamiento y extorsión ya que la mujer le exige 15 millones de pesos a cambio de no revelar presuntos maltratos durante la relación.

Acompañado de integrantes de la bancada de Movimiento Ciudadano y de su abogado Héctor Mateos, el coordinador del partido naranja en el Congreso, presentó un audio en el que su expareja dice: “Voy a inventar que durante la relación tú me golpeabas, me pegabas, me hacías todo tipo de violencia, todo lo que no te imaginas lo voy a inventar, aunque sea mentira y te voy a denunciar, y voy a terminar con tu carrera”.

Gaona reiteó que la cantidad solicitada es de 15 millones de pesos.

“Niego la manera cómo se me quiere extorsionar… es que yo le dé a esta persona, al familiar de César Garza, 15 millones de pesos. A lo mejor ellos piensan que yo tengo 20 años aquí como dinosaurio y que soy corrupto y que los tengo (el dinero) y se les hace fácil pedir esa parte, pero de ninguna manera se va a dar así”, expresó Gaona.

El emecista señaló que también le están exigiendo que deje la coordinación de MC, que pida licencia como diputado de esta Legislatura y renuncie al partido.

“Me quieren borrar del ámbito político”, afirmó.

Sandra Pámanes, vicecoordinadora de MC, destacó el valor de Gaona al hacer pública la extorsión.

Gaona, expresó Pámanes, ha sido un diputado de Movimiento Ciudadano que ha estado a favor de la defensa de los derechos de las mujeres durante la presente Legislatura.

“Creíamos que ya lo habíamos visto todo en relación a lo que pueden hacer para enturbiar este ambiente político, pero ya afectar los intereses personales y familiares de un integrante del Grupo Legislativo de Movimiento Ciudadano, es una bajeza”, comentó Pámanes. “Sabemos que la violencia de género es un tema muy sensible para nosotras, hemos venido trabajando arduamente en ello. Tenemos que evitar que sea utilizado por los intereses mezquinos del PRI y el PAN, y en este caso, de César Garza”.

Iraís Reyes, de la misma bancada, respaldó el “no” de Gaona, el “no” a la extorsión y el “no” al mangoneo.

“El no a la opresión, el que nos haya contado lo que estaba viviendo. No podíamos imaginar cuando nos lo dijo, el tiempo que tenía ya en esta extorsión, sufriendo”.