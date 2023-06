Crisis en el Semefo: ¿Negligencia o mal manejo?, cuestiona secretario de Gobierno de NL

La crisis que se vive en el Semefo habría sido provocada por un presupuesto mal aplicado o por negligencia, señaló este jueves Javier Navarro, secretario general de Gobierno.

El funcionario acudió este jueves a Congreso para participar en una mesa de trabajo en el tema de gobierno digital.

Navarro señaló que diariamente tienen juntas con la Fiscalía y nunca han manifestado la necesidad de recursos para la construcción de un nuevo forense.

“La Fiscalía es la que debe resolver la situación en el Semefo; estamos en la mejor disposición de apoyarlos, pero necesitan hacer una solicitud de ampliación presupuestal”, expresó el funcionario.

Navarro señaló que desconoce cuáles son los problemas del órgano impartidor de justicia que actualmente enfrenta una crisis severa por el alto número de cadáveres que no puede entregar a las familias.

“No sé si tengan qué hacer una adecuación”, señaló el secretario, “ese es tema de ellos… si necesitan crecer tendrán que hacer una solicitud de presupuesto para el próximo ejercicio. Si fuera algo urgente imagino que deberían haberlo analizado”.

El secretario de Gobierno detalló que la administración estatal apoyaría todo lo que sea en beneficio de la comunidad.

“Hasta ahora no ha habido una situación que no se establezca que haya una urgencia. (La Fiscalía) No ha solicitado apoyo”, destacó Navarro. “Tendríamos que ver primero la causa para ver si no es una cuestión de negligencia o es una cuestión de mal manejo”.

El Gobierno desconoce la causa de la crisis que ha provocado apilamiento de cadáveres y retrasos de hasta más de 10 día en la entrega de los restos a familiares.

“Si supiéramos por qué tienen los cuerpos en esos tráileres… no es una situación de que sea todo el mes… pudo haber sido de días porque la situación del calor fue sólo de días y debió atenderse con un proceso que tienen de emergencia”.

Reiteró que hasta ahora la Fiscalía no ha referido que requiera de mayor presupuesto.

“Todos los días nos reunimos en la mesa de seguridad. Ayer (miércoles) estuve con gente de la Fiscalía y no hubo absolutamente nada (del Semefo)”.