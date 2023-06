Nuevo León lidera defunciones, a nivel nacional, por golpe de calor, revela Salud federal

¿Quién tiene los datos correctos? Salud de Nuevo León reportó el miércoles que en total 36 personas fallecieron en el Estado por golpe de calor y deshidratación, pero el Reporte Semanal para la Vigilancia Epidemiológica 2023, de la misma dependencia, pero Federal, tiene un registro de 64 defunciones por las mismas causas en la entidad.

Con esta cifra, la Secretaría de Salud, destaca que Nuevo León ocupa el primer lugar nacional en cuanto a número de decesos, relacionados con las altas temperaturas.

Salud detalló que fueron 57 por golpe de calor y siete por deshidratación.

El reporte señala que en la tercera ola de calor en fecha del 22 de junio se registraron 100 casos, un aumento del 120% en México de los cuales la entidad registró 53.7%.

A nivel estatal los municipios que tuvieron más casos son San Nicolás, 18; Monterrey, 13 y Guadalupe, 10.

Otros ayuntamientos en los que también hubo defunciones son Salinas Victoria, Ciénega de Flores, Santa Catarina, Lampazos, Anáhuac, Apodaca y Escobedo, entre otros

El informe federal reveló que el 57% de los fallecimientos por las altas temperaturas en el país se contabilizaron en Nuevo León en los últimos 10 días.

Las defunciones registradas en la entidad fueron entre el 14 y 24 de junio en 14 municipios de la entidad.

Nuestras cifras son las correctas

Después de que trascendieron las cifras del Reporte Semanal para la Vigilancia Epidemiológica 2023 que no concuerdan con las de Salud estatal, Javier Navarro, defendió los números locales: 36.

“Yo le voy más a los números nuestros porque lógicamente, la Secretaría de Salud tiene muy bien hecho el control y el conteo”, dijo el secretario general de Gobierno. “El día de ayer (miércoles) se hizo una presentación muy detallada. Definitivamente le voy más a esos números, los números federales, pues puede haber unas situaciones que se escapen de la información necesaria”.

Navarro señaló que un funcionario del Registro Civil del Estado hizo una declaración errada en la que se indicó que había 850 muertos por golpe de calor.

“(Es) Una persona que no tiene ninguna facultad, ni ninguna capacidad para poder decir ningún números; las actas de defunción no dicen las causas de las muertes… no es posible que se pueda saber, eso solamente la Secretaría de Salud”, indicó.

El funcionario estatal ignora cómo obtiene la dependencia federal las estadísticas.

Navarro señaló que Salud federal tiene una forma distinta de hacer las mediciones. Foto: Martín Fuentes

“No sabemos cómo manejen las estadísticas o los estándares de estadísticas, tienen diferentes normas. No sabemos cuál haya usado la federación, la que sí sabemos porque con toda conciencia y, lo vimos en una mesa, fue la que presentó la secretaria de Salud, Alma Rosa (Marroquín) ayer”, destacó.

Las muertes registradas en hospitales privados y públicos están concentrados en el informe que rindió Marroquín, titular de Salud en el Estado.

Sobre los médicos que no están capacitados para dictaminar, si en efecto, los decesos son por golpe de calor, Navarro destacó que para eso se tiene que hacer la autopsia.

“En lo que respecta a los casos que llegaron a los hospitales privados que se reportan y a los hospitales públicos, los médicos que trataron a las personas que desgraciadamente perdieron la vida esa es la conclusión médica a la que llegan”.

¿Entonces se descarta que haya un subregistro por muertes de calor?

“Yo lo que creo es que el trabajo que hizo la Secretaría de Salud está bien hecho, bien detallado, tiene fundamentado”.

Los 8 estados con más defunciones

1.- Nuevo León, 64.

2.- Tamaulipas, 19.

3.- Veracruz, 15.

4.- Tabasco, 5.

5.- Oaxaca, 4.

6.- Quintana Roo, 2.

7.- Sonora, 2.

8.- Campeche, 1.