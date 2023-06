El drama sigue en el forense; identifican a medias los cuerpos de familiares

A la desesperación por no tener ya los restos de sus familiares por los que han esperado hasta 10 días, los deudos enfrentan otra situación en Monterrey: saber si efectivamente están recibiendo el cadáver correcto o si darán sepultura a alguien a quien nunca conocieron.

Y es que en muchos casos el estado de descomposición que presentan los cuerpos en el Servicio Médico Forense ya es tan avanzado que resulta difícil saber con certeza de quién se trata.

La crisis por la que atraviesa el Semefo, derivada de un número inaudito de muertes, muchas de ellas derivadas de la ola de calor, provocó que los restos de muchas personas permanezcan apilados o, en el mejor de los casos, trasladados a cámaras refrigerantes instaladas para tratar de preservarlos lo mejor posible.

Pero es tan elevado el número y el calor tan fuerte que terminan descomponiéndose.

María del Roble Baena cree que dará sepultura a su abuela, fallecida la madrugada del lunes.

“Ya no la reconozco; me dijeron que ya me la entregaban hoy, pero la verdad el cuerpo está muy descompuesto. Ahora que la vi, sí tiene rasgos de mi abuela, pero no estoy completamente segura si es ella o no”, expresó.

Angustiada, Baena señaló que esta ha sido una situación que puso a prueba a toda la familia.

“Desde la madrugada del lunes estamos aquí; viene alguno de mis hijos, luego yo regresaba. Es muy estresante tener que estar esperando en el calor, a veces pasan muchas horas sin que nadie te diga nada… parece que ya se va a acabar, pero todavía tenemos que esperar”.

Hace ocho días que Sonia Márquez, de la colonia Independencia, espera el cuerpo de su padrastro.

“Ya lo vi, pero (el cuerpo) está en muy mala condición. Supe que era él por un tatuaje que tiene en el pecho, pero realmente ya está irreconocible; tiene la lengua de fuera… ¡no!, es muy duro todo esto”, expresó.

Leonel Saldívar recibió una noticia positiva: Ya le van a entregar el cuerpo de su esposa, que tenía 73 años, y falleció aparentemente por un golpe de calor.

“Pues aquí me la he pasado; ya son cuatro días. Ya no la voy a poder velar. Ella era muy católica; siento que le voy a fallar”, dijo preocupado.

Se instaló un toldo para que las personas no estén esperando bajo los rayos del sol. Foto: Martín Fuentes

Al pasar de los días no disminuye el número de personas que aguardan en las inmediaciones del Semefo esperando ingresar para reconocer a su familiar o recibir la noticia de que ya se lo pueden llevar.

Algunos llevaron sillas plegables, comida, agua y refrescos para mantenerse hidratados y con alimento.

“Pero se nos quitan las ganas de comer. A veces, se vienen unos aromas fétidos… estamos aquí por pura necesidad”, dijo una joven que se identificó como Natalia.