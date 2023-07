Desmonte en el río es un tema de Conagua; Gobierno hace lo mejor para la ciudadanía: Javier Navarro

Diferentes voces culpan al Gobierno del Estado por el desmonte y el eventual daño ecológico que sufriría el Río Santa Catarina; sin embargo, el secretario general de Gobierno aseguró que la administración solamente está apoyando las peticiones de Conagua.

Javier Navarro afirmó que ellos simplemente trabajan en beneficio de la ciudadanía.

“Es un tema de Conagua, nosotros, con mucho gusto, trabajamos en lo que Conagua nos pide”, expresó Navarro.

El funcionario señaló que los trabajos en el lecho del afluente son para evitar tragedias como las del pasado.

“Hay que acordarnos nada más… Gilberto… Alex, el otro huracán. Si no tenemos establecidas condiciones de seguridad hay pérdida de vidas, hay pérdida de patrimonio. Hay que tener mucho cuidado con eso”, expresó el secretario.

Sobre el daño ecológico que sucede en el Santa Catarina, Navarro se sinceró: “No soy ecologista, pero Conagua podría dar respuesta…”

Entonces, ¿sigue el desmonte…?

“El desmonte es con Conagua…”, afirmó antes de retirarse.

Este martes un grupo de ciudadanos se presentó en el lecho del río para protestar de forma pacífica por el desmonte que se retomó.

Formaron una cadena humana aunque no interfirieron con la obra.

Llaman a diputados a salvar al rio del ecocidio

Integrantes del colectivo Un río en el río acudieron a la Oficialía de Partes del Congreso a presentar un documento en el que solicitan a Mauro Guerra, presidente del Legislativo, apoyo para detener el ecocidio en el Santa Catarina.

“Lo que estamos entregando es un oficio dirigido al presidente del Congreso para poder llamar a comparecencia a las autoridades ambientales involucradas en lo que está sucediendo en el Río Santa Catarina. En particular estamos llamando a los secretarios de Movilidad, Hernán Villarreal; Medio Ambiente. Félix Arratia; a la Semarnat, coordinada por Pablo Chávez y de la Conagua a Luis Carlos Alatorre Cejudo”, dijo Jerónimo Chávez.

La exdiputada Claudia Tapia agregó que quieren que acudan a la comparecencia para que justamente transparenten lo que se está haciendo en el río.

“Y que también podamos acordar las acciones más adecuadas que se tienen que realizar para el cuidado y mantenimiento sostenible del Río Santa Catarina”, expresó.

Los integrantes del colectivo Un río en el río son profesionistas en ciencias ambientales, miembros de organizaciones civiles que han realizado proyectos de conservación, tanto en el Río Santa Catarina como en el Estado y, por supuesto, ciudadanos interesados en este tema.

“El Gobierno del Estado declaró que se iba a hacer una limpieza selectiva del Río Santa Catarina, que consistía en retirar las especies exóticas invasoras que se encuentran en el río y dejar todas aquellas especies de árboles de la región como herbáceas... arbustivas que desempeñan un rol ecológico”, añadió Chávez.

Lo que prometieron, expresó el activista, no se ha dado y se ha desmontado por completo la vegetación en ciertos tramos.

Tapia indicó que piden a los diputados den voz, como es su deber, a los ciudadanos en el Pleno del Congreso.

Integrantes del colectivo Un río en el río presentaron la solicitud en Oficialía de Partes. Foto: Cortesía Un río en el río

“Porque ha faltado transparentar, no ha habido un plan ejecutivo, no ha habido una información que podamos decir es benéfica, no hay ni siquiera un pretexto para hacer lo que están haciendo”, añadió la activista.

El jueves, la Comisión de Medio Ambiente citó a una Mesa de Trabajo en la que participarán activistas y especialistas.

“Gente que sí sabe sobre este tema”, destacó Tapia. “Entendemos que el Congreso está siendo sensible y esperamos que los cite ¡ya!”.