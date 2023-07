Xóchitl Gálvez: “El nearshoring no va a ser para siempre”

Aunque México pasa por uno de sus mejores momentos y está ante la gran oportunidad económica, la senadora Xóchitl Gálvez advirtió que el “boom” del nearshoring no es para siempre.

Durante su participación en el foro “Xochitlconomics”, realizado en Cintermex, la aspirante a la candidatura por el Frente Amplio por México, señaló que en este momento hay una situación tensa entre Estados Unidos y China.

“Hay un pleito y Estados Unidos necesita relocalizar decenas, cientos, ¡miles de empresas! que están en Asia hacia América Latina”, expresó Gálvez.

Y México está en una de las mejores oportunidades de su historia, añadió, y para que vengan las empresas se necesita energía limpia.

“Si no hay energía limpia no van a venir porque esas empresas no quieren energía que provenga de combustibles fósiles”, destacó. “Entonces, ¿qué necesitamos?... necesitamos tratar el agua, cuidarla”.

También enumeró que se requiere hacer un uso más eficiente de todo los recursos.

“Necesitamos capital humano, que nuestros jóvenes le entiendan a la robótica, a la Inteligencia Artificial; necesitamos muchas cosas en educación”.

Añadió que para el nearshoring es necesaria infraestructura, carreteras y líneas de producción.

El miércoles, el alcalde emecista de Monterrey, Luis Donaldo Colosio Riojas, declaró que en el tema de las alianzas, sobraba un PRI, pero faltaba un MC.

Al respecto, Gálvez indicó que en el frente opositor caben todos los partidos.

“Yo traigo un proyecto de unir a los ciudadanos más que los partidos. Me motivan los 150 mil voluntarios ciudadanos que buscan firmas en apoyo a mí”, indicó.

A nivel estatal más que peleas entre partidos lo que se necesita es que se resuelvan temas importantes como el agua, la movilidad, transporte y que la refinería de Cadereyta deje de contaminar, señaló.

“Los ciudadanos deben de exigir a sus políticos que les resuelvan sus problemas. Soy ingeniera y sé resolver problemas”, aseguró. “Primero, los partidos deben de solucionar sus cosas, salir bien del frente y luego hablar con otros partidos”.

Está cab… el calor

La mañana del jueves, Gálvez encabezó una rodada a bordo de una Bici gigante, que se han vuelto una atracción muy popular en el Parque Fundidora.

Acompañada de seis personas, la senadora partió desde la Entrada 5, a un costado de la escuela Adolfo Prieto.

“¡Está cab… el calor!”, dijo antes de subir.

La rodada constó de 4 kilómetros, desde este acceso hasta Cintermex.

“Yo soy ciclista, de verdad. No es pose”.

Indicó que aunque haga calor ella viaja en bici.

“Bueno, en México sube a 30 grados, pero aquí…”.

Sin embargo, indicó que la temperatura no es problema para viajar en este medio de transporte.

“Acabo de estar en Sevilla y también hace mucho calor y la gente ser mueve en bicicleta. En Suecia, todo nevado y la gente también la usa.

“A ver, hace 100 años la gente tenía que viajar en bicicleta. ¿Cómo le hacía?”, expresó Gálvez.