Empresas de seguridad “patito” están en la mira con reforma al reglamento del Instituto de Formación Policial de San Pedro

Aunque los habitantes de San Pedro tienen una buena percepción de seguridad, la verdad es que los indicadores el municipio arrojan otra cosa: los delitos per cápita son más altos que en Guadalupe y Monterrey por lo que Luis Susarrey presentó una reforma para eliminar a todas las empresas de seguridad “patito” que operan en ese ayuntamiento.

“Ahorita la reforma es sólo en San Pedro porque existe una seria preocupación”, dijo el legislador panista. “La reforma es al reglamento del Instituto de Formación Policial del municipio para atender una problemática que se dejó en la presente administración independiente”.

Durante las gestiones panistas, añadió Susarrey, siempre se cuidó la coordinación entre la seguridad pública y la privada.

“Hay policías del gobierno, como tal, que trabajan para nuestra ciudad y patrullan las calles y las colonias, pero hay guardias de seguridad privada que no le reportan al municipio sino a una empresa”, señaló.

Tristemente, destacó, las prestaciones y el salario de esas personas no son suficientes para lo que ellos necesitan, como mantener a la familia

“(Los guardias de seguridad) Tienen turnos laborales muy estrictos de 12 horas por 24 como si fueran policías, pero no ganan como policías, tampoco se les entrena como policías ni tienen las armas de un policía. No tienen los protocolos, no tienen los estudios universitarios que tiene un policía hoy”.

Susarrey añadió que tampoco tienen acceso a servicio médico de los elementos policíacos y eso los hace vulnerables al crimen organizado.

“Finalmente el ´halconeo´, como se le llama de manera coloquial, es una práctica muy común en todos los municipios donde hay un poder adquisitivo alto, como San Pedro, pero pasa en todo el país. Es decir, el crimen se infiltra con los guardias de seguridad pagándoles una mensualidad para que vigilen, para que avisen, reporten una información que consideren estratégica”, agregó el diputado.

La idea, señaló, es acabar con las empresas de seguridad “patito” que no dan capacitación ni buenos sueldos a los empleados.

“La reforma consiste en lo siguiente, que todas las compañías de seguridad privada que quieran trabajar en el municipio de San Pedro deben ser certificadas por el Instituto de Formación Policial. No puede trabajar con ninguna colonia, ninguna empresa que no tenga una certificación oficial, eso es lo primero”.

Segundo, no puede trabajar como guardia de seguridad privada ninguna persona que no esté inscrita en un padrón del municipio, que es el que estamos proponiendo crear el día de hoy porque finalmente tenemos que saber quiénes nos están cuidando en nuestras colonias, agregó Susarrey.

“Y las tercera, darle acceso a instalaciones, capacitación y algunas prestaciones aunque los guardias privados no sean empleados del municipio. Darles acceso al acondicionamiento físico, a los estudios universitarios que tienen los policías al día de hoy, a la capacitación que se brinda en el instituto y a un bono de despensa; que sin ser empleados puedan tener un beneficio por parte el gobierno municipal”.

Te puede interesar: Por emergencia policial Estado toma control de la seguridad en Villaldama, revela Gerardo Palacios Pámanes

Reiteró que es importante subir el nivel de la seguridad privada porque los empleados son susceptibles a que el crimen se pueda infiltrar.