Decisión de mandar o no a sus hijos a la escuela es responsabilidad de los padres, opinan activistas

Aunque no aprueban totalmente la decisión tomada por el colectivo Unidos, cuyos integrantes decidieron no enviar a sus hijos a la escuela como protesta por los nuevos libros de textos, los cuales ya empezaron a ser distribuidos por el Gobierno estatal, integrantes de diferentes asociaciones, opinaron que la opción de mandar o no a sus hijos este lunes a clases depende de cada padre de familia.

En rueda de prensa integrantes de organismos coincidieron en señalar que la determinación será tomada por los jefes de familia.

Te puede interesar: Estado sí distribuirá libros de texto gratuitos en Nuevo León; da voto de confianza al magisterio

“Yo creo que tiene que ser una decisión a la voluntad de los padres de familia... habrá quienes así lo consideren, que mejor no envían a sus hijos a la escuela y habrá otros que no quieran que sus hijos pierdan (clases). Creo que así debe de ser, como ahorita comentábamos: La responsabilidad de la educación es de los papás”, señaló Juli Mendoza, presidenta de la Unión Neoleonesa de Padres de familia.

La presidenta señaló que no tienen un dato sobre cuántos papás enviarán o no a sus hijos a a la escuela.

“Mas bien lo que estamos percibiendo es la preocupación de los papás que estos libros lleguen a manos de sus hijos. Eso es lo que más nos ha estado inquietando y por eso estamos aquí, porque los libros se saltaron todos los procesos que debían seguir para poder asegurar la mejor educación para nuestros hijos”.

Además de Mendoza, presidieron el evento Javier Ponce, consejero legal y asesor de la Unión; Carolina Garza, de Movimiento Va por México y Gabriela Sagaón, presidenta de Vertebra.

También acudieron representantes de Nuevo León 24, Nuevo León sí, Movimiento Viva México, Con Participación, México Justo, Valores por ti y en Nuevo León somos familia, entre otros.

Mendoza señaló que a nivel colectivo están preocupados por la decisión de la Secretaría de Educación (de permitir la entrada de los nuevos libros a las escuelas).

“No todas las organizaciones de la sociedad civil, no todas las cámaras empresariales, ni todos los padres de familia estamos de acuerdo en que se utilicen los libros de texto elaborados por el Gobierno Federal”.

Esta decisión, expresó Mendoza, no está alineada con los estándares de calidad que merecen los neoleoneses y que son esenciales para el desarrollo educativo que se anhela.

“Estamos con un objetivo común: Velar por el interés superior de la educación en México. Quien sea que capte la mente de los niños es el dueño del futuro. La forma más intencional de captar esa mente es a través de la escuela” , expresó Mendoza.

El miércoles, Javier Navarro, secretario general de Gobierno y Sofialeticia Morales Garza, titular de Educación, coincidieron en señalar que las asociaciones de padres de familia habían trabajado en las revisión de los textos, pero Mendoza aseguró que no fue así.

“Lo que pasa es que sí hemos sido invitados... ¡in-vi-ta-dos! a las mesas de análisis. Esto es muy diferente a que nosotros declaremos que estamos de acuerdo”, indicó. “No estamos de acuerdo en la distribución de los libros, hemos sido muy claros.

“Si ustedes notaron ayer (el miércoles) no estuvimos presentes porque no estamos de acuerdo. Como lo señalamos, punto por punto, no vemos qué es lo que les conviene a nuestros hijos”, destacó.

Durante la rueda de prensa se indicó que el 27 de agosto, un día antes del regreso a las aulas, se está convocando a una concentración nacional en contra de los libros.

Te puede interesar: Que los alumnos no vayan a clases si se entregan los nuevos libros de texto, propone Frente NL

En Monterrey el evento será a las 10:30 horas en la Explanada de los Héroes.