Gobierno de NL incurre en ilegalidad al distribuir libros de texto: Padres de familia

El Gobierno de Nuevo León incurre en una ilegalidad al permitir la distribución de los libros de texto gratuitos porque el 18 de agosto padres de familia obtuvieron un amparo para detener este proceso, dijo Javier Lozano, del colectivo NL24.

Esta asociación civil, junto con más de 20 grupos se congregaron el domingo en la Explanada de los Héroes como parte del movimiento nacional #Endefensadelaeducación para impedir que los ejemplares lleguen a las escuelas.

Te puede interesar: Estado sí distribuirá libros de texto gratuitos en Nuevo León; da voto de confianza al magisterio

Alrededor de mil personas acudieron al llamado y desde la 08:00 horas y hasta poco después del mediodía reiteraron su rechazo a los ejemplares que en el Estado fueron repartidos entre jueves y viernes, de acuerdo a declaraciones de Sofialeticia Morales Garza, secretaria de Educación.

Al grito de “¡Con los niños no!” y “¡Samuel, escúchanos!”, los manifestantes demandaron al Ejecutivo estatal su intervención ya que desde que surgió la controversia no se ha manifestado al respecto.

“La forma en que se hicieron las cosas va en contra de la Constitución porque primero se tiene que hacer un plan de estudio, después se convoca a todos los sectores de la sociedad, en este caso a los padres de familia, a los maestro... ¡se hace un consenso!, para, en base a ese plan de estudio, decidir lo que vas a poner en los libros”, explicó Lozano. “Después, vas a la parte editorial en la que también tiene que haber expertos”.

Calificó de inadmisible que este consejo “tenga cantantes, artistas” o gente que a lo mejor en sus estudios si tuvieron conocimientos de pedagogía,

“Pero no ejercieron su carrera profesional en esa área, como lo expuso Loret (De Mola). ¿Cómo es posible? Esta gente no viene al caso para hacer un libro”.

La queja constante es que los libros no cumplen con la calidad para que los niños puedan aprender.

El activista indicó que si ya hay un amparo a nivel nacional, el viernes 18 de agosto los padres de familia neoleoneses recibieron una suspensión local.

“Se pide que se detenga la distribución de los libros y que se inicie el ciclo escolar con los libros del año anterior no entiendo por qué el gobernador insiste en darle entrada a los nuevos (libros). ¡Claro que están incurriendo en una ilegalidad!”, expresó Lozano.

El problema de este país, añadió el activista, es el estado de derecho

“Si no podemos aplicarlo y cada quien va a hacer lo que le dé a gana, ¿qué podemos esperar? En lo personal me encanta el trabajo que está haciendo el gobernador de ir a India, a China, a Estado Unidos, de traer a las empresas líderes a nivel mundial, pero ¿qué estás preparando?, ¿qué vas a preparar?

“¿Qué tipo de gente vas a preparar?, ¿quieres preparar obreros o lo que quieres es preparar ejecutivos para estas empresas? Si nos dedicamos a preparar gente de bajo nivel lo que va a pasar es como en Estados Unidos y ¿qué ves?: indios, coreanos, japoneses, ves gente de otros países porque ellos vienen a tomar los puestos que no podemos asumir nosotros con nuestras propias capacidades”.

Cuestionó de qué sirve que en Nuevo León existan las mejores universidades de México si al final de cuentas los muchachos van a llegar muy mal preparados.

Juli Mendoza, presidenta de la Unión Neoleonesa de Padres de Familia, coincidió al señalar que se requieren libros de calidad sin adoctrinamientos ni ideologías de género.

Padres de familia acompañados de sus hijos acudieron a manifestarse. Foto: Martín Fuentes

“Eso es lo que se necesita, ¡calidad! Y estos libros no la tienen por eso nuestro rechazo, por eso tanta gente está aquí intentando evitar que nuestros hijos tengan acceso a ellos”,

Algunos padres señalaron que sí permitirán que sus hijos acudan a clases, pero que arrancarán las hojas de los libros.

Te puede interesar: Estado detiene distribución de nuevos libros de texto; SEP deberá cumplir con Ley General de Educación

“Esa no es nuestra intención, no estamos a favor de la violencia, estamos manifestándonos de manera pacífica. Finalmente cada padre tiene derecho a decidir sobre sus hijos, pero esa no es la salida”, expresó Mendoza.