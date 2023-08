El 13 de septiembre se inaugura El cuchillo II e inicia bombeo de agua hacia Monterrey

No hay fecha que no se llegue ni plazo que no se cumpla y será el 13 de septiembre, día de la inauguración de El cuchillo II, cuando empezará el bombeo de agua hacia Monterrey.

Esta mañana, durante una transmisión en vivo a través de Instagram, el gobernador Samuel García reveló que de 11:00 a 16:00 horas hará una supervisión de obras.

“Para el lunes terminamos los ductos de 100 kilómetros, luego el tema de las cámaras, válvulas de tal manera que para el 7 de septiembre comenzar las pruebas”, explicó el gobernador.

Destacó que para el día 10 de septiembre estará listo el protocolo.

“Y el 13 que venga el presidente a inaugurar empezar el bombeo a la Ciudad”.

El 14 de agosto de 2022, García y el presidente Andrés Manuel López Obrador, formalizaron el plan de apoyo “Agua para Nuevo León”.

Firmaron dos convenios de colaboración para garantizar el suministro de agua en Nuevo León por un periodo de 10 años con la construcción de El cuchillo II.