Fomerrey interpone demanda contra familiares del priista Heriberto Treviño por adquisición fraudulenta de terrenos

Después de que el Gobierno del Estado y Fomerrey pusieron al descubierto una red de corrupción inmobiliaria liderada por el PRIAN, el Instituto de la Vivienda y el Fondo Metropolitano de Monterrey interpusieron demandas en el Poder Judicial de Nuevo León y ante la Fiscalía de Justicia.

El lunes por la mañana, Javier Navarro, secretario general de Gobierno, y Eugenio Montiel Amoroso, director de Fomerrey, dieron a conocer que familiares del coordinador del PRI en el Congreso local, Heriberto Treviño adquirieron de forma ilegal dos predios en el municipio de Juárez.

Navarro dijo que bajo el mimo modus operandi con el que actuó un exalcalde de San Nicolás, ahora en Juárez se adquirieron dos lotes a bajo costo para luego edificar Oxxos que rentan entre 80 y 100 mil pesos mensuales.

“Estos lotes estaban destinados para uso de suelo habitacional y estas personas de manera fraudulenta llevaron a cabo acciones para el cambio de uso de suelo”, dijo Montiel Amoroso.

Fomerrey, añadió, tiene elementos suficientes para solicitar a las autoridades correspondientes interceder para la investigación a Erika Marlene González Fuentes, Alma Sarahí Dimas González y al juez mixto de Cadereyta.

Montiel Amoroso destacó que las denuncias presentadas fueron por el delito equiparable al fraude, una demanda por Juicio Ordinario Civil sobre nulidad de Escritura y una demanda por un Juicio Ordinario Civil sobre nulidad de juicio concluido (cancelación del patrimonio familia).

”Estas personas de manera fraudulenta llevaron a cabo acciones para el cambio de uso de suelo, para que se cancelara la cláusula de patrimonio familiar, que es la que ponemos nosotros en las escrituras, las otras acciones son dos juicios ordinarios civiles sobre nulidad de escritura y la restitución del inmueble a favor de Fomerrey con todas sus mejoras”, dijo Montiel Amoroso

Navarro señaló que esto es apenas la punta del iceberg.

“Estamos trabajando en encontrar más asuntos bajo esta misma forma de operar, en donde la gente miente ante el Instituto de la Vivienda para hacerse de terrenos en forma ilegal, irregular y hacer después negocios millonarios”, aseguró el funcionario.

“Estén seguros que como siempre lo hemos dicho este Gobierno del Estado, este nuevo Nuevo León va a enfrentar la corrupción le pese a quien le pese, le guste a quien le guste, así nos lleven con suspensiones para no hablar de ellos, a no mencionarlos, o leyes mordaza para no referirnos a gente”.

El PRIAN, expresó Navarro, lo que pretende es que la comunidad no se entere de todo lo que sucede alrededor de las operaciones ilegales.

La demanda fue presentada ante la Fiscalía y ante el Poder Judicial de NL. Foto: Cortesía Gobierno de NL

El secretario general de Gobierno detalló que el permiso para construir la tienda de conveniencia en terrenos que deberían ser vivienda de Fomerrey, fue otorgada el 3 de agosto el 2022 durante el mandato del priista Francisco Treviño, hermano del coordinador de la bancada priista en el Congreso del Estado.

Montiel Amoroso detalló que el 21 de enero de 2019 acudieron a las oficinas de Fomerrey José Ángel Torres y sede y traspasa los derechos a la cuñada de Heriberto Treviño, Erika Marlen González Fuentes; y el lote dos Fernando Torres Vera a nombre de la sobrina de Heriberto que se llama Alba Saray Dimas González.

Explicó que el 19 de febrero del 2019 se emiten las escrituras ya una vez realizados los traspasos a nombre de estas dos mismas personas parientes de Treviño.

Montiel Amoroso informó que interpondrán candados contra esta corrupción inmobiliaria, ya que Fomerrey es una institución que actúa bajo la buena fe para brindar espacios a los ciudadanos vulnerables.