Nos lleva el tren... lidera NL accidentes ferroviarios a nivel nacional

Muchos automovilistas no dimensionan el peligro de cruzar las vías sin precaución. Foto: Cuartooscuro

Con 117 percances registrados durante 2022, Nuevo León ostenta el primer lugar en accidentes de tren, la mayoría registrados en el área metropolitana de Monterrey, en algunos casos, por la distracción de automovilistas que usan audífonos o van texteando.

Iker De Luisa Plazas, director general de la Asociación Mexicana de Ferrocarriles, señaló que a nivel estatal, el municipio de Anáhuac también registra incidentes ferroviarios.

Te puede interesar: Así fue el trágico accidente entre un autobús de pasajeros y un tren en Querétaro

De Luisa Plazas indicó que el alto número de accidentes se debe a que Nuevo León es el principal estado ferroviario de México y su industria está dentro de la metrópoli que ha crecido considerablemente.

“Nuevo León es el estado con mayor accidentabilidad vial ferroviaria de la República, en el 2022 se tuvieron 117 alcances y es el número uno”, dijo. “Esto atiende a varios factores, el principal es que Nuevo León también es el principal estado ferroviario del país, con mayor carga, con mayor número de trenes, con mayor movimiento de carga ferroviaria y el hecho de que tenga la industria dentro de la ciudad”.

De Luisa Plazas añadió que estas circunstancias dan como resultado que el riesgo aumente.

“Y al final de cuentas existe esta siniestralidad de 117 accidentes el año pasado aquí en el estado. La gran mayoría (ocurre) aquí en la zona metropolitana de Monterrey, todos los municipios conurbados, pero también en Anáhuac se han tenido varios alcances”, destacó.

De Luisa Plazas dio a conocer la Semana de Seguridad Ferroviaria 2023, la cual se llevará a cabo del 18 al 22 de septiembre, que es un esfuerzo de los concesionarios ferroviarios que integran la AMF para visibilizar en la agenda pública la importancia de la seguridad en los cruces.

El director de la AMF señaló que la idea es generar conciencia entre la ciudadanía para reducir los accidentes y arrollamientos en los cruces del ferrocarril.

“Estamos seguros de que con un esfuerzo conjunto podemos lograrlo y salvar vidas”.

Señaló que Jalisco y Guanajuato ocupan el segundo y tercer lugar, respectivamente, con más frecuencia y volumen ferroviario.

Las dos bases operativas importantes del país ferroviarias, agregó De Luisa Plaza, son Monterrey, Guadalajara y Ciudad de México.

“¿Qué es lo que pasa?, que hoy en día vamos tarde al trabajo, tarde a la escuela, vamos presionados, hay tráfico. Hoy en día la tecnología nos distrae mucho, no nada más vamos hablando, vamos texteando, vamos viendo un video, obviamente esto incrementa el riesgo y ya hemos tenido múltiples accidentes de esta naturaleza.

”Incluso hasta los audífonos... esta modalidad de que vamos aislados de nuestro entorno, oyendo música o escuchando alguna conversación y hoy en día el tren ya puede ser muy silencioso y dependiendo para dónde sopla el viento, puede ser que no lo escuchemos y con audífonos seguramente no lo vamos a escuchar”.

Aclaró que hay otras conductas de riesgo y hay que hacérselas saber a la población.

“Para que seamos conscientes de que ¿quítate uno, no? Puedes ir escuchando música, no hay problema, pero no te desconectes de tu entorno porque puede ser la peor decisión de tu vida”, aseguró De Luisa Plazas.

Destacó que la siniestralidad se ha comportado “más o menos estable”.

Te puede interesar: ¿Sobrevivió? Ferrocarril EMBISTE a ciclista y queda documentado en video

“Tenemos esta banda de los 700 accidentes anuales a nivel nacional, andamos en 680, 720, 700... más o menos estamos estables. Por eso el llamado a redoblar esfuerzos, hacer este llamado a la sociedad: es mejor esperar cinco o 10 minutos (cuando pasa el tren) que arriesgar la vida personal”, agregó De Luisa Plazas.