Machaca Fest pagó por adelantado casi Dls. 1 millón al grupo Korn

Casi tres meses después de que la banda de nü metal Korn canceló, de última hora, su presentación en el Machaca Fest, Melo Montoya, organizador del evento, reveló que el grupo estadunidense recibió casi 1 millón de dólares por adelantado para su actuación.

”Ocho meses antes del festival Korn pidió toda la lana”, señaló Montoya en una entrevista difundida en su Instagram.

El entevistador cuestionó al empresario cuánto había pagado a Korn.

”¡Un chingo!“, respondió Montoya.

”¿Cuánto es un chingo?, ¿un millón de dólares?”, volvió a ser cuestionado.

”Un poquito menos. Y me lo das por ‘adela’ ocho meses antes”, reveló. “Se lo dimos, fue el primer grupo que anunciamos y no llegaron los cabrones… no llegaron”.

Hace poco más de un mes, Montoya se refirió al incidente que decepcionó a los fans de la banda.

”Irrespetuoso y descortés fue su trato hacia el Festival Machaca, la ciudad de Monterrey y sus numerosos seguidores en México. No cumplieron con el contrato pactado”, expresó Montoya.

Además, añadió el también productor musical, los músicos dejaron abandonado a su staff en Monterrey.

”Fue algo terrible de su parte…”, señaló.