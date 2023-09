AMLO: “Samuel se porta muy bien, pero lo están maltratando”

Andrés Manuel López Obrador salió en defensa de Samuel García, gobernador de Nuevo León y dijo que sus detractores “lo están maltratando”.

El presidente añadió que el mandatario estatal no es una monedita de oro.

“Se ha portado muy bien el gobernador Samuel García aunque lo están maltratando”, expresó AMLO.

Sin embargo, destacó que “hay que acostumbrarse” también a eso.

“Si no la vida no sería vida y no se puede ser monedita de oro cuando se está trabajando para servir al pueblo”.

López Obrador afirmó que siempre va a haber inconformidad.

“Además eso es circunstancial a la democracia”, señaló el mandatario federal.

Las declaraciones del presidente se dieron en medio de la pugna que mantiene el PRIAN para detener los planes de García para postularse a la presidencia.

El miércoles, el mandatario estatal confirmó que sí va “por la grande”.

López Obrador reiteró que este jueves el agua de El Cuchillo II llegará a Monterrey. La obra fue inaugurada el 13 de septiembre por AMLO y por el gobernador de Nuevo León.

“(El agua) Llega hoy en la noche”, añadió el presidente.