Y Mariana responde a Samuel: “No, ´señors´, sobre sus intenciones de ser presidente de México

Si el gobernador Samuel García esperaba que su familia le diera el “sí” para lanzarse “por la grande”, como candidato a la presidencia de México, la respuesta de su esposa fue un ”No, ´señors´”.

En una historia de Instagram, compartida este domingo por el mandatario estatal, se ve a la familia compartiendo un día relajado y tranquilo.

“A ver, Mariel. Dile unas palabras a la ciudad. Diles: ´tres goles nomás, jijijiji´”, expresó García.

En el video se observa a Mariana Rodríguez y a la pequeña recostadas.

“Bueno, ahorita que andamos felices porque ganamos, mamá, ¿sí me das permiso para ir ´por la grande´?”, preguntó el gobernador a la bebé.

Mientras que Rodríguez, sin ver a la cámara responde: “¿Sigues? Es domingo, estamos tranquilas”.

“¿Sí me dan permiso? ¡Por favor..!”.

Y Rodríguez responde: “No, ´señors´”.

Luego, el gobernador dice a Mariel: “¡Imagínate! Mamá senatora y papá presindentore, ¿sí jalas?.. jajajaja”.

Después el gobernador cambia de tema.

“Yo no sé de dónde sacan unos locos que (Mariel) se parece a ti... ¿dónde?.. voltea, Mariel... mi clon”, expresó.

García dice que unos "locos" afirman que Mariel se parece a Mariana. Foto: Captura de pantalla

El sábado, Dante Delgado, líder nacional de Movimiento Ciudadano, señaló que las decisiones familiares deben ser muy importantes, siempre, respecto al comentario del gobernador de Nuevo León sobre que solamente esperaba el permiso de su esposa para lanzarse como candidato a la presidencia.

“Yo lo que hacía siempre que me he lanzado a candidaturas es convencer a Tere porque si no es muy difícil que vayas a campaña sin plena confianza, sin mera solidaridad familiar. Pero adicionalmente tiene que cumplir con todas las formalidades que establece las normas”, explicó Delgado.