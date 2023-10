Cierran el 70% de negocios y paseos de La Boca por la crisis del agua

Por la falta de agua en la presa La Boca, que hasta el domingo reportaba un 10% de llenado, el malecón ya no está resultando atractivo para la gente al grado de que el 70% del comercio y los paseos ya dejaron de ofrecer sus servicios.

David de la Peña, alcalde de Santiago, reconoció que este domingo el afluente se vio abarrotado, pero por la manifestación.

“No por la cantidad de visitantes que normalmente visitan los restaurantes o los paseos en katamarán. Lo que tenemos reportado es alrededor del 70% que ya están por completo cerrados”, expresó el edil.

De la Peña señaló que han intentado mantener atractivo el malecón para que los negocios subsistan.

“Hemos traído atracciones turísticas para que la gente no deje de venir, hemos traído ruedas de la fortuna, carruseles”, destacó De la Peña, “el año pasado tuvimos algunos conciertos para poder que siga siendo un atractivo para las familias de Nuevo León y que los restaurantes sigan abiertos porque obviamente de ahí dependen muchas familias”.

El munícipe destacó la importancia del evento Llenemos la presa.

“Como ciudadano me sumé cuando vi que iba a ser esta protesta y esta manifestación pacífica, aquí en la presa La Boca. Me sumé porque es algo he venido diciendo desde noviembre del año pasado que frenen la extracción porque no sólo representa el agua para consumo humano, sino también es un atractivo turístico”, añadió De la Peña.