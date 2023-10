Mientras espera encuentro con Samuel García, Arturo Salinas se reúne con ciudadanos y autoridades

A pesar de que el miércoles de la semana pasada, cuando fue designado por el Congreso local como gobernador interino de Nuevo León, Arturo Salinas afirmó que es amigo de Samuel García y esa misma noche sostendría un diálogo con el ejecutivo, el encuentro todavía no sucede.

Salinas se reunió el domingo con representantes de asociaciones ciudadanas en el primero de muchos encuentros que sostendrá con organismos de la sociedad, universidades e Iniciativa Privada.

En repetidas ocasiones, García se ha referido a Salinas como “manzana podrida”, pero el presidente con licencia del Tribunal Superior de Justicia aseguró que respeta las opiniones de los demás hacia su persona.

El interés de Salinas por hablar con García es abordar aspectos que aquejan a Nuevo León como crisis hídrica, seguridad y movilidad, entre otros temas.

“Sigo esperando la respuesta para dialogar. Lo he invitado (al gobernador) de manera respetuosa, incluso a través de ustedes (los medios). Es importante que nos sentemos a platicar porque enriquece, el diálogo siempre será la salida para muchos problemas, creo en los disensos. En una democracia hay que pensar distinto”, expresó Salinas en rueda de prensa.

Como autoridad, destacó, lo peor que se puede hacer es no escuchar a los demás.

“Debemos sentarnos y tomar decisiones. Creo que las personas tenemos estilos distintos”, indicó, “tengo amigos que hacen bicicleta, otros que hacen box, otros que van de cacería... si todos fuéramos iguales sería un mundo muy aburrido”.

Tras su designación como gobernador interino, y hasta se le tomó protesta en Congreso, el Gobierno de Nuevo León anunció que presentará una Controversia Constitucional y Movimiento Ciudadano solicitó un juicio político en su contra.

Pero Salinas se muestra tranquilo.

“Que presenten recursos legales a mí tampoco me asusta, lo único que pido es que cuando uno presente recursos legales, verdaderamente se respete la resolución... dicen que las resoluciones de las autoridades son ilegales, de que me gusta o no me gusta el resultado.

“Si no me gusta lo que resuelve una autoridad entonces la tacho de ilegal. Entonces no somos lo suficientemente maduros, formales, demócratas, para entender que así funciona, por eso hay un régimen democrático”.

Salinas afirmó que es libre de realizar encuentros ciudadanos y escuchar la voces de quienes han exigido encuentros con García, pero que por diversas razones no han logrado reunirse con el mandatario estatal actual.

“El que la gente se quiera expresar en la máxima tribuna presentando juicios políticos u otra cosa, creo que las acciones que se están tomando ahora son apegadas a derecho, como lo he dicho, cuando uno actúa apegado a la Constitución, uno duerme tranquilo”, manifestó.

Durante noviembre, Salinas se reunirá con diversos grupos y escuchará voces de la sociedad.

“Hay que tener reuniones con todos los integrantes de la sociedad de Nuevo León, los ciudadanos son lo más importante, las autoridades son consecuencia de los ciudadanos”.

Afirmó que hay que dialogar con las universidades y trabajar en materia de educación.

Te puede interesar: Movimiento Ciudadano busca juicio político contra Arturo Salinas por usurpación de funciones

“En materia de forjar profesionales, luego nos sentaremos con alcaldes, luego con diputados, luego con la Fiscalía General con los temas de seguridad que tenemos, hay que sentarse con todos”.