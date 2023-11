Por “crecimiento exponencial de población”, Fuerza Civil asume seguridad de Salinas Victoria

Palacios Pámanes consideró que las cifras de violencia de Gobierno Federal no son las correctas.

El crecimiento exponencial de la población en Salinas Victoria fue uno de los motivos por los que Fuerza Civil tomó el control de la policía municipal, reveló Gerardo Palacios Pámanes.

El secretario de Seguridad en el estado, indicó que en el caso de este ayuntamiento tiene que decir, en justicia a los elementos policiacos, que habían estado trabajando bien.

“Inclusive con una inversión del presupuesto municipal importante para hacer un nuevo C4, comprar patrullas, poner video a bordo, que tengan cámaras al interior y exterior (de las unidades) y una buena capacitación, certificación, exámenes de control de confianza en los elementos”, expresó.

Sin embargo, Palacios Pámanes añadió que para que siga así la quisieron arropar en virtud de la ubicación que tiene Salinas Victoria en el Valle de las Salinas.

“Pero también en el crecimiento exponencial de su población y ahí vamos a estar para la seguridad de los habitantes trabajando, codo a codo, con la autoridad municipal”.

El funcionario indicó que actualmente Fuerza Civil tiene intervenidas las policías de Linares, Hualahuises, El Carmen, Ciénega de Flores y Salinas Victoria.

“Quiero mencionar que cada una obedece a razones diferentes, pero en general, exceptuando la zona citrícola tiene que ver con recuperar la seguridad para el Valle de las Salinas”. destacó. “Si bien las policías municipales no pueden realizar una acción de segundo piso y no sé si hay algunas que no habían estado haciendo a cabalidad su función de atender los temas de primer piso, Fuerza Civil asume, por esas razones, el control”.

El martes, el Gobierno Federal señaló que Nuevo León ocupaba el primer lugar en homicidios, sin embargo, Palacios Pámanes descartó que así sea.

“Hay que recordar que en el caso de la estadísticas, el Gobierno Federal, equivocadamente, cuenta (criminales) abatidos. Llevamos 75 abatidos que están indebidamente contabilizados por el Gobierno Federal como homicidios dolosos”.

La Fiscalía de Nuevo León, agregó Palacios Pámanes, dictaminó que en 30 casos se dictaminó inejercicio de la acción penal.

“Porque determinó después de una investigación que los policías ejercieron su derecho a la legítima defensa o llevan a cabo el cumplimiento de su deber”, añadió el funcionario.