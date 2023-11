Pegan en la puerta del Palacio de Gobierno notificación de gobernador interino

Ante la imposibilidad de entregar el acuerdo que señala a Luis Enrique Orozco como gobernador interino de Nuevo León en la Consejería Jurídica de Gobierno del estado, Armida Serrato, oficial mayor del Legislativo, acompañada de su equipo legal, optó por pegar los documentos en la puerta de la oficina que permanecía cerrada la mañana del jueves.

Personal de la Oficialía llegó desde las 09:11 horas, pero les fue impedido el ingreso al Palacio de Gobierno.

“Es una atribución de una servidora bajo el reglamento para el Gobierno Interior del Congreso el traer los acuerdos, los decretos que el Congreso resuelva. En otros momentos viene mi equipo de trabajo, que está aquí desde las 9 con 11 de la mañana”, expresó Serratos. “Ya les habían señalado que estaba cerrada la oficina, no sabemos la razón. Sabemos la hora de la comida o sea que no es esta hora”.

Ante la obligación que tiene el Congreso de entregar los documentos y por la responsabilidad que le dieron, Serrato solicitó ayuda del equipo legal para pegar los documentos en la puerta de la Consejería Jurídica.

“Vamos a pegar el instructivo que corresponde donde se dejan los acuerdos originales, firmados por el presidente (Mauro Guerra) y las secretarias para que sea el cumplimento de la publicación en el Periódico Oficial del estado”, añadió.

Serrato indicó que si la Consejería estaba cerrada tenían que dejar un instructivo para que esos efectos se puedan cumplir.

“Después de la Consejería Jurídica nuestro proceso es ir al Periódico Oficial del estado, en la Torre Administrativa, y una vez que nos cercioremos que no se publica, pasarían a la Gaceta del Congreso, como lo hemos estado haciendo con los decretos que venzan los términos para su publicación”, señaló, “recordemos que es una acuerdo y los acuerdos no son sujetos a veto, entonces los plazos se acortan porque ya no existe ese precepto constitucional para que lo pueda vetar”.

El documento terminó pegado en la puerta de la Consejería.

Como oficial mayor, reiteró Serrato, solamente se presentó a cumplir la instrucción de entregar información.

“La verdad, ya hemos tenido, en otras ocasiones, algún tipo de problema (con la Consejería). Al principio, sobre todo, en cuanto a horarios. Ya sabíamos que de 1:30 a 3:30 no nos reciben por hora de comida, lo cual súper entendemos, pero antes de ese horario como ahorita que están (su personal) desde las 09:11 no tendría por qué estar cerrada la Consejería Jurídica”.

El plazo que tiene Gobierno para responder es de 10 días.

“Sin embargo, recordemos que el propio resolutivo dice que entra en vigor al momento de su aprobación (el miércoles). Lo que estamos haciendo es cumplir con el requisito de mandarlo publicar al Periódico Oficial, pero este acuerdo tuvo los efectos legales desde ayer”.

En una opinión como oficial mayor lo que tendría que pasar, dijo, es que ahorita el acuerdo se cumple, a partir obviamente de lo que establece el propio resolutivo que es del gobernador interino a partir del día 2 de diciembre.

Alejandro Luis, director jurídico del Congreso, dos abogados más y personal de la Oficialía Mayor, acompañaron a Serrato.