Juez revoca nombramiento de Luis Enrique Orozco como gobernador interino de Nuevo León

El juez tercero de distrito en materia de trabajo en la Ciudad de México, Gabriel Domínguez, revocó nuevamente el nombramiento del gobernador Interino de Nuevo León que hizo el Congreso local del exvicefiscal Luis Enrique Orozco Suárez.

En ese sentido, el juez argumentó que con base en la sentencia del Tribunal Electoral, el Congreso debe de respetar la plataforma con la que Samuel García llegó a vencedor a las urnas, es decir, mediante el partido Movimiento Ciudadano y ser coherente con la decisión popular manifestada por el voto.

En consecuencia, ante la falta de consensos del Congreso de Nuevo León, el juez señaló que quien debe de quedar como Encargado de Despacho es el Secretario General de Gobierno, Javier Navarro, por así disponerlo la Constitución del Estado y la Ley Orgánica.

De esta manera, Javier Navarro debería de quedar como Encargado de Despacho hasta que reasuma funciones el gobernador constitucional o se designe a un gobernador Interino, conforme a los lineamientos señalados en la Sala Superior y la resolución del Juez de Amparo.

Finalmente, en la resolución se indica que se debe de entender por consenso el “acuerdo o conformidad en algo de todas las personas que pertenecen a una colectividad, es decir, una decisión unánime y no por mayoría.” Situación que no observó el Congreso, al haber sido designado únicamente con 25 votos, por lo que no se respetó el sistema democrático y la decisión popular del electorado de Nuevo León.