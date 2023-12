“Yo soy el gobernador, no hay desacato”, asegura Samuel García

Samuel García aseguró que él es el único gobernador de Nuevo León y que de su parte no hay ningún descato al no haber usado la licencia que le otorgó el Congreso, el 25 de octubre para que contendiera por la presidencia de México.

Después del anuncio de la reconstrucción de un puente vehicular en Escobedo, el emecista aseguró que habrá muchos “pseudo abogados” que van a querer inventar que en Nuevo León hay dos gobernadores.

“Pero la verdad es que el único mandatario estatal soy yo. La gente votó por Samuel García como gobernador constitucional”, afirmó. “Una licencia es un derecho humano de la persona, no es una obligación. Cuando yo decidí no participar y no usar la licencia, en automático como gobernador constitucional reasumo funciones, desairo la licencia y eso es suficiente”.

Señaló que tampoco necesita de la autorización del Poder Legislativo.

“No ocupo del Congreso porque la licencia es unipersonal, yo desde el sábado, que un tribunal aquí, corrupto, me suspende la licencia le digo a Nuevo León: ´Bueno, me la suspenden, no tengo, reasumo. Luego, ese tribunal corrupto al día siguiente me dice: ´No, me desisto´. ¡Espérate!, no es un juego esto”.

García también respondió a Mauro Guerra, presidente del Legislativo, quien el sábado dijo que el permiso sigue vigente.

“¿Van a seguir con esa cantoreta (sic)? No hay tal cosa, estamos ciertos de que no hay desacato porque (el Ministro Javier) Laynez, en su resolución dice: ´En virtud de las licencias solicitadas, para tales efectos...´. Al no haber licencia y al desairarla todo se cae y mañana van a ver cómo en todos los tribunales se van a sobreseer los juicios porque decidí no usar la licencia”, explicó.

Desde el sábado, agregó García, en el primer minuto, regresó a Palacio.

“Decidí no tomar la licencia y asumir funciones, de hecho ese día yo quería hablar con Orozco, lo estaba esperando en mi privado y desafortunadamente no nos pudimos ver porque él salió de Palacio”.

Sobre el exvicefiscal el ejecutivo dijo que lo conoce y lo respeta.

“A ver si lo veo en las próximas horas. Yo creo que va a regresar a la vicefiscalía...”.

Reiteró que no hay riesgo de ningún desacato.

“Seguimos imparables y en funciones como gobernador. Ya nos quedamos jalando”, expresó García.