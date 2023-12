“En la política es momento de un cambio generacional”, afirma precandidato a diputado federal Alejandro Armendáriz

Igual que como sucede en las empresas, en el futbol, en todos lados, en la política también llegó el momento del cambio generacional y de permitir que sean los jóvenes los que tomen las mejores decisiones para México, señaló Alejandro Armendáriz, precandidato, de Movimiento Ciudadano, a diputado federal por el Distrito 6 de Monterrey.

Empresario desde hace 12 años y con una visión global sobre lo que quiere para el estado y para el país, el emecista afirmó que es momento de que México sea gobernado por jóvenes.

“Es un momento de un cambio generacional, es como todo: en el futbol, en las empresas... en todos lados existe un cambio generacional”, expresó Armendáriz. “En la política mexicana tiene que haberlo, es momento de que México sea gobernado por jóvenes que representamos, yo creo, el grueso de la población, y entendemos las necesidades de nosotros mismos o de nuestra generación”.

Indicó que para la nueva generación de políticos es mucho más fácil transitar.

“Aparte de proactivos creo que somos más prácticos... el millenial, el centennial es más práctico a la hora de decidir y todo lo queremos rápido, pero porque lo podemos conseguir rápido con la ayuda del internet.

“Esa visión práctica de los jóvenes la entendemos perfectamente y, sobre todo en Monterrey, que es una ciudad pujante en el área empresarial . Aquí vemos que el que está en Monterrey y tiene una semana sin trabajar es porque no quiere, empleo hay de sobra”.

Armendáriz señaló que a diferencia de generaciones pasadas, sobe todo en Nuevo León, la actual busca temas de beneficio para los demás: seguridad, agua....

“Nuevo León se caracteriza por ser el número uno en generación de fuentes de trabajo. Incluso, yo creo que hasta hay escasez de mano de obra”, indicó. “A diferencia de otras generaciones que pedían mayores oportunidades de empleo , nosotros no, yo creo que nosotros pedimos más el tema de seguridad, de movilidad, agua”.

Al ser precandidato a la diputación federal por Movimiento Ciudadano, dijo, entiende perfectamente lo que piensa la ciudadanía.

“Porque no estamos inmiscuidos en ningún gobierno. Yo quiero ser la voz de las personas, esa voz que realmente las represente, que no se venda, que no se negocie y que no se doble a los intereses de nadie”, aseguró Armendáriz. “Vamos a representar a los ciudadanos, a las personas, no a plataforma política, como lo hace el PRIAN”.

El Distrito 6 abarca las colonias Cumbres, San Jerónimo, Vista Hermosa, Del Maestro, Garza Nieto, una parte del Centro y desde Avenida Leones hasta Puerta de Hierro.

La intención de Armendáriz al buscar la diputación federal es lograr un espacio para elevar el desarrollo de Monterrey que tiene un potencial enorme con la labor que está haciendo el gobernador Samuel García.

“Está trayendo bastante inversión lo cual a nosotros, como empresarios, nos da muchísima satisfacción y trabajo”, expresó Armendáriz.