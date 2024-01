PAN de Nuevo León presenta plan ambiental con énfasis en la actualización de las normas ambientales

Sin afán “electorero” y con la convicción de que la contaminación ambiental es un tema que requiere trabajo conjunto, el Partido Acción Nacional (PAN) de Nuevo León presentó una agenda ambiental con miras a mejorar la calidad del aire en el estado.

El evento fue presidido por Hernán Salinas Wolberg, presidente estatal del partido, y por los diputados federales Wendy Cordero, Annia Gómez, Héctor Castillo, Pedro Salgado, Víctor Fuentes y los presidentes municipales de Pesquería y San Nicolás, Patricio Lozano y Daniel Carrillo respectivamente.

Salinas Wolberg fue enérgico al señalar que acciones de la administración estatal ya son tardías.

“El motivo de esta rueda de prensa es presentar la agenda ambiental de los legisladores federales y de nuestros alcaldes, para Nuevo León y especialmente para nuestra zona metropolitana”, explicó el líder panista en el estado.

Para el Partido Acción Nacional en Nuevo León, dijo Salinas Wolberg, el tema del medio ambiente siempre ha sido de preocupación y de interés.

“Nos ha ocupado en acciones concretas que hemos hecho desde todos los órdenes de gobierno, cuando hemos sido gobierno como tal, es decir desde los municipios y, obviamente, desde el Congreso del estado y desde la Cámara de diputados”.

Señaló que para algunos el tema del medio ambiente es novedad.

“Es un tema ´electorero´, ya hay que decirlo con toda claridad”, expresó Salinas Wolberg, “si no hubiera sido por los sucesos que ocurrieron aquí el sábado o viernes, cuando se presentó una grave contingencia ambiental, donde todas las estaciones de monitoreo de la zona metropolitana, sin excepción, señalaron que el aire era extremadamente malo, de no haber sido por eso el tema no hubiera estado nunca en la agenda del ejecutivo del estado”.

Daniel Carrillo señaló que se tomaron varias directrices para trabajar los alcaldes de distintos partidos y hacer un llamado a los diputados para el auxilio.

“Porque tenemos muchas implicaciones de acciones públicas para ir reduciendo diferentes fuentes de contaminación dentro de la acción y del ejercicio con las facultades que tienen los municipios, pero no podemos negar que las grandes facultades están a nivel federal”, indicó el edil nicolaíta.

El diputado Héctor Castillo informó que solicitarán al secretario de Energía para que llame a una sesión extraordinaria en la que se solicite información sobre los procesos de empresas como la Refinería de Cadereyta.

“Que se acuerde la implementación del plan emergente de emisiones contaminantes con cierres temporales, determine la viabilidad de iniciar un procedimiento de desmantelamiento de las instalaciones industriales para su reubicación correspondiente y en este mismo escrito su servidor y los diputados federales para asistir como invitados a dicha sesión”, detalló el legislador federal.

Otro detalle importante, se informó, es la actualización de las normas ambientales y que Nuevo León tenga una mejor gasolina.

“El jueves 1 empezamos las labores en Cámara y llevaremos como parte de la agenda a nuestros compañeros de tipo parlamentario todo lo que es las acciones necesarias para tener la calidad de gasolina Doble A como en Valle de México y Guadalajara, en Nuevo León no la tenemos y es una parte que vamos a poner en la agenda con nuestro coordinador Jorge Romero”, agregó Castillo.