CMIC urge más obras hídricas en NL para evitar nueva crisis por el agua

Para la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), el acueducto El Cuchillo II no es suficiente para terminar, de una vez por todas, con la crisis hídrica que se acentuó en 2022 y 2023.

Roberto Macías Quintanilla, presidente de la delegación Nuevo León, señaló que se debe hacer otro tipo de obras para que el agua no vuelva a faltar o al menos reducir el impacto.

“Los temas hídricos van a continuar siendo otras de las prioridades (de la CMIC). Si bien es cierto, ya tenemos un acueducto, que es El Cuchillo II... pensamos que no es suficiente, hay que hacer otro tipo de obras hídricas”, señaló Macías Quintanilla.

Y citó las líneas moradas y otros acueductos que tengan que venir, a lo mejor, de Tamaulipas como una forma de enfrentar la situación.

Francisco J. Solares Alemán, presidente nacional de la CMIC, aseguró que en México falta planeación.

“La planeación no se puede hacer por sexenios, hay que hacer un plan de desarrollo cada que entra un nuevo gobierno porque así nos obliga la Constitución, pero hay países en los que planea por 20, 25, 50, hasta por 100 años”, destacó.

En el tema del agua, añadió Solares Alemán, se tiene que planear la infraestructura.

“Un tema que recientemente saqué a flote es que los gobernantes en turno deben cobrar lo que verdaderamente cuesta e agua. En números figurados, si el agua cuesta 2 pesos, se vende en 50 centavos.

“Eso”, afirmó Solares Alemán, “ayuda a que no cuidemos un bien tan preciado. Ojalá no lleguemos a esos extremos que no haya agua para nuestras ciudades. Si eso llega a pasar nos vamos a arrepentir de no haber hecho la infraestructura ,de no haber revisado nuestras redes agua potable para minimizar la crisis.

El agua, indicó, se usa como un elemento político y reiteró que se tiene que hacer una planeación para 20, 25, 30 años.