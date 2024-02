Estado contraataca y presenta recurso de revisión por desacato a jueza que concedió suspensión a la Refinería

Después de que la jueza Jeny Jahaira Santana Albor concedió una suspensión de amparo a la Refinería de Cadereyta lo cual imposibilita al Gobierno del estado intervenir para frenar la contaminación, ahora la administración estatal presentó un recurso de revisión por desacato y desobediencia en contra de la magistrada.

Esto en relación con la resolución emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa presentada el 9 de febrero de 2024.

Alfonso Martínez, secretario de Medio Ambiente de Nuevo León, recordó que la magistrada del Juzgado Tercero de Distrito en Materia Administrativa, no dio cumplimiento a los cuatro supuestos solicitados por el órgano para conceder el amparo a la Refinería de Cadereyta como la demostración de que no existían emisiones contaminantes de su parte, la no afectación al medio ambiente, medidas de protección para evitar emisiones y que sus gases contaminantes son controlados.

“Estamos seguros de que tenemos la razón, porque la decisión que había tomado este Colegiado implicaba que se debería de probar que no había contaminación de la Refinería, lo cual ya todo Nuevo León sabe que sí está contaminando de manera importante el área metropolitana, no solamente Nuevo León sino ya a nivel nacional e internacional”, dijo el funcionario.

Lo que el Gobierno señala en el recurso de revisión es que la jueza no hizo caso a esa resolución del Tribunal Colegiado en materias administrativa del Cuarto Circuito.

Martínez resaltó que se ha estado probando que la planta de Pemex es una fuente ostensible de contaminación que está incrementando las lecturas de estaciones de monitoreo, principalmente en la de Cadereyta y Juárez.

En el Nuevo León Informa, el secretario estuvo acompañado por el regidor sampetrino, Javier González Alcántara, quien informó sobre un amparo interpuesto por su propio interés y el de la ciudadanía contra la Refinería, del cual obtuvo la suspensión provisional, con la que se ordenó inspecciones por la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA).

Sin embargo se recurrió a un recurso de queja, para que sea la Secretaría de Medio Ambiente quien haga las revisiones.

“El día de ayer nos informaron que la ASEA ya está realizando inspecciones a la Refinería de Cadereyta, sin embargo y no conformes con la resolución, siempre buscando privilegiar la salud de todos los neoleoneses, presentamos un recurso de queja que debe de estarse resolviendo a más tardar el día de hoy o el día de mañana.

“Yo creo que es importante esto porque de concederse estaríamos estando en facultades o capacidad para inspeccionar la Refinería los próximos días y cuenten con que los vamos a mantener al tanto en el sentido en el que se resuelva”, señaló González Alcántara.

Dentro de la conferencia, el titular de Medio Ambiente también mostró algunos incidentes que se suman a los señalamientos hechos contra la planta de Pemex, como el incendio que ocurrió el lunes en la bomba P31029, evidenciando que los equipos requieren cada vez más mantenimientos recurrentes, pues algunos datan de más de 40 años.

También presentó los índices de contaminación registrados la mañana del miércoles en Juárez y Cadereyta, donde la primera reportó en un promedio de 24 horas, niveles de 134 microgramos por metro cúbico, y en la segunda, 126 microgramos por metro cúbico, las cuales dijo son las que alcanzaron los mayores números promedio, por encima de las normas de salud, impactadas por las emisiones de la refinería.

El funcionario detalló las acciones de la Procuraduría Estatal de Medio Ambiente, entre el 12 y 20 de febrero, entre las que destacan tres medidas de seguridad en un predio en construcción, una en una empresa metal mecánica de fabricación de tubería plástica y otra en un centro de bienestar canino y felino con crematorio.

También seis vehículos asegurados en un banco de materiales y escombrera, así como una re-imposición de medidas en un banco de material y escombrera.

Agregó que se tomaron medidas correctivas de urgente aplicación en las áreas de fabricación de cartón corrugado, recubrimiento metálico de piezas metálicas, fundición de bronce y maquilado de piezas, elaboración de alimento para ganado, galvanizado de piezas y maquinación de piezas de acero, metal mecánica de fabricación de tubería plástica, almacenamiento, distribución de productos químicos, tienda de conveniencia, asfaltera y predios en construcción.

Además de 22 recorridos para detectar emisiones, nueve de ellos nocturnos en la Refinería de Pemex en Cadereyta y 13 en el área metropolitana de Monterrey.